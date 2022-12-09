LEXO PA REKLAMA!

"Lidhje me krimin", arrestohet prokurori special i Malit të Zi

Lajmifundit / 9 Dhjetor 2022, 10:52
"Lidhje me krimin", arrestohet prokurori special i Malit të Zi

Mëngjesin e sotëm me urdhër të Prokurorisë Speciale të Shtetit, Departamenti i Policisë Speciale ka arrestuar në Mal të Zi Sasha Çagjenoviç.

Dyshohet se Çagjenoviç, duke kryer funksionin e prokurorit special nga mesi i vitit 2020 deri në vitin 2022, ka kryer veprën penale të krijimit të organizatës kriminale dhe disa vepra penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.

“Prokuroria Speciale e Shtetit do ta informojë publikun për veprimet e saj të mëtejshme dhe gjendjen e procedurës. Prezumimi i pafajësisë dhe deklarimi i tyre publik për procedurën është në zhvillim e sipër, të mos cenohen rregullat tjera të procedurës dhe të drejtat e personit ndaj të cilit zhvillohet procedura”, ka thënë prokurori i shtetit Vukas Radonjiç.

