Largime në kabinetin qeveritar të Albin Kurtit, jep dorëheqjen zv.ministrja e Arsimit

Zëvendësministrja e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë e Inovacionit (MASHTI), Edona Maloku-Bërdyna, në Kosovë ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj.

Lajmi është bërë vetë i ditur nga zv.ministrja në një postim në Facebook, ku shkruan se i ka kërkuar dorëheqjen kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

“Takimin përshëndetës me Kryeministrin e zhvilluam në frymë shumë pozitive siç ka qenë edhe bashkëpunimi me të dhe gjithë kolegët e qeverisë gjatë kësaj detyre. Kryeministrin Kurti e falënderoj përzemërsisht për besimin e dhënë, mbështetjen dhe afërsinë e treguar në këto dy vite shërbim. U jam thellësisht mirënjohëse kolegëve me të cilët kam ndarë sukseset e sfidat në këtë rrugëtim të përbashkët. Për mua, ka qenë nder i jashtëzakonshëm dhe privilegj jetësor t’i shërbej vendit tim. Tani po i kthehem punës sime akademike, për të vazhduar aty kontributin tim në arsim e në shkencë ”, ka shrkuar Maloku në Facebook.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Maloku kishte marrë pozitën e zëvendësministres së MASHTI-t më 27 maj të 2021.