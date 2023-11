Lajçak në Kosovë, takon Kurtin dhe krerët e opozitës

Emisari i posaçëm i Bashkimit Europian për dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak, do të zhvillojë një vizitë dy ditore në Kosovë.

Zyrtari i Brukselit pritet që të zhvillojë një takim me kryeministrin Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi.

Gjithashtu pritet që të ketë takime edhe me përfaqësuesit e opozitës në Kosovës. Mediat në Prishtinë, raportojnë se qëllimi i kësaj vizite nga Lajçak është që të bisedojë me liderët dhe faktorët politikë për draft-statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe çështje të tjera.

Emisari kthehet në Kosovë pasi dorëzoi në zyrën e Kurtit planin BE-SHBA për asociacionin, dhe pasi kryeministri zhvilloi takime të rëndësishme në Bruksel me krerët e Unionit.

Shefi i qeverisë së Kosovës shprehu gatishmërinë e tij për ta firmosur draft-statutin modern europian për asociacionin dhe akuzoi Serbinë se po refuzon ta pranojë atë. Përmbajtja e propozimit nuk është bërë ende e ditur.