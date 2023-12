Laboratorët e drogës në Kosovë, BIRN Serbia: Milan Radoiçiç i lidhur me këtë aktivitet

BIRN Serbia, shkruan se policia e Kosovës gjatë një viti e gjysmë të kaluar ka zbuluar 11 laboratorë të kultivimit të marihuanës në veri të Kosovës dhe policët që i kanë menaxhuar këto veprime pohojnë se personat që janë kapur në atë biznes ilegale kanë qenë të lidhur me Milan Radoiçiçin.

Në fshatin Izvor, që gjendet në mes të Leposaviqit dhe Zubina Potokut, pranë vendkalimit administrativ me Serbinë, është zbuluar vendi më i madh i kultivimit të marihuanës në veri të Kosovës. Në këtë laborator majin e kaluar u gjetën mijëra kërcell kanabisi.

Ky ishte laboratori më i pajisur për rritjen e marijuanës kishte pajisjet më moderne, të cilat përfshinin një numër të madh kondicionerësh dhe filtra të veçantë që parandalojnë përhapjen e erës së marihuanës jashtë zonës ku ajo kultivohej.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Të gjithë kondicionerët, ajrosja, të gjithë filtrat… Janë gjetur edhe laboratorë të tjerë në veri, por asnjëri prej tyre nuk kishte ato filtra të veçantë që pengojnë përhapjen e erës së kanabisit jashtë”, tha policia e Kosovës për BIRN.RS.

Fidanishtja në Izvor është një nga 11 çerdhet e zbuluara nga policia e Kosovës në një vit e gjysmë të fundit, njëra prej të cilave është zbuluar para se të kultivohej kanabisi atje. Kështu tha për BIRN Veton Elshani, ushtrues detyre i drejtorit të policisë për veriun e Kosovës.

Në dy raste janë ngritur aktakuza, ndërsa për të tjerat hetimet janë ende në vazhdim. Sipas Elshanit, një numër i madh i personave janë arrestuar, shumica serbë, disa nga Kosova dhe në një rast 90 për qind e të përfshirëve ishin nga Serbia. Shumë prej tyre tashmë kishin kryer vepra kriminale në Serbi dhe shumë prej tyre u larguan në Serbi gjatë aksioneve të policisë së Kosovës.

Grupet që janë përfshirë në këto aktivitete ilegale nuk kanë qenë të lidhura me njëra-tjetrën, por sipas Elshanit, të gjitha kanë qenë nën kontrollin e Milan Radoiçiçit, ndikimi i të cilit thonë se është reduktuar ndjeshëm pasi ka ikur në Serbi pas ngjarjeve në Banjskë.

Hetimi i BIRN tregoi se Radoiçiç është i lidhur me të paktën tre persona të cilët policia e Kosovës i dyshon për kultivimin e marihuanës.

Milan Radoiçiç nuk ishte i disponueshëm për koment mbi numrat e telefonit të njohur nga redaksia e BIRN.

Këto laboratorë në veri të Kosovës kanë rreth dy vite që punojnë, thotë Elshani. Madje, dy prej tyre kanë punuar pa pengesa në një distancë prej më pak se 100 metra nga ndërtesa e gjykatës dhe policisë në Mitrovicën e Veriut.

Vlerësimet e të ardhurave të krijuara nga rritja e marihuanës ndryshojnë në mënyrë drastike. Derisa policia e Kosovës dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklarojnë se janë qindra milionë euro, organizata ndërkombëtare Global Initiatives for the Fight kundër Krimit të Organizuar Transnacional vlerëson se këto të ardhura janë dukshëm më të ulëta dhe arrijnë në 28 milionë. euro për gjithë Kosovën.

Rritja e prodhimit të kanabisit në Kosovë ndodhi pasi fermat e marihuanës në Shqipëri – nga ku më pas kanabisi u transferua në Kosovë – u zbuluan në mënyrë të njëpasnjëshme dhe u pamundësuan operacionet e tyre, gjë që çoi në një rritje të çmimit të kanabisit, veçanërisht pas vitit 2019 sipas raportit të Iniciativës Globale për luftën kundër krimit të organizuar transnacional.

Burime të BIRN nga Kosova bëjnë të ditur se hapja e laboratorëve për kultivimin e marihuanës në veri të Kosovës ka filluar pas vitit 2020 dhe është intensifikuar në vitin 2021.

Gjatë asaj periudhe, marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës ishin të acaruara për shkak të përpjekjeve të Prishtinës për të futur targat e Kosovës, të cilat rezultuan me ngritjen e barrikadave, protestave dhe përleshjeve në veri të Kosovës.

Përderisa beteja po bëhej për targa, dhe krerët e Listës Serbe përfshirë edhe Milan Radoiçiç u bënë thirrje bashkatdhetarëve të tyre që të refuzojnë riregjistrimin e automjeteve me targa të Kosovës, miliona euro janë investuar në pajisjen e zonave për kultivimin e marihuanës.

Radoiçiq dhe shoku dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Zvonko Veselinoviq u vendosën në listën e sanksioneve të Departamentit të Thesarit të SHBA-së më 8 dhjetor 2021.

Në njoftimin e Ministrisë së SHBA-së, thuhet se Zvonko Veselinoviç është lider i grupit të krimit të organizuar dhe se ai është një nga figurat e korruptuara më famëkeqe në Kosovë. Gjithashtu u tha se grupi i Veselinoviqit, i cili përfshin edhe vëllain e tij Zharko, Milan Radoiçiq dhe disa persona të tjerë, është i përfshirë në një skemë të gjerë të ryshfetit me zyrtarë të sigurisë së Kosovës dhe Serbisë, të cilët i mundësojnë grupit të tregtojë ilegalisht mallra, para, narkotikë. dhe armët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministria amerikane më pas rikujtoi se disa anëtarë të këtij grupi dyshohet se janë të përfshirë në vrasjen e Oliver Ivanoviqit. Laboratorët e marihuanës në veri të Kosovës janë hapur nga bashkëpunëtorët e Radoiçiçit

Në të njëjtën listë të Ministrisë Amerikane ishte edhe biznesmeni nga Zveçani Sinisha Nedeljkoviç, i caktuar si bashkëpunëtor i grupit të Zvonko Veselinoviqit.

Burime të BIRN nga veriu i Kosovës thonë se ai është pronar i pronës ku është ndërtuar laboratori më i madh i marihuanës i zbuluar në fshatin Izvori.

Laboratori në Izvori, i zbuluar më 23 maj të vitit të kaluar, kishte më shumë se 10,000 kërcell kanabisi, tha policia e Kosovës për BIRN.

Laboratori ndodhej në dhomat e bodrumit të krijuara posaçërisht për rritjen e marijuanës. Elshani thotë se ajo kishte pajisjet më moderne, më të shtrenjta, duke përfshirë një numër të madh të kondicionerëve dhe filtrave të veçantë që parandalojnë përhapjen e erës së marihuanës jashtë zonës ku ajo është rritur.

Burimet e BIRN thonë se marihuana rritej në dy dhoma, njëra prej të cilave ishte 48 me 16 metra dhe se u gjetën 16 kondicionerë dhe se laboratori kishte llamba ngrohëse dhe 316 copë transformatorë, njëra prej të cilave vlen pak më pak. 200 euro, ndërsa çdo llambë vlen rreth 100 euro.

Burime të BIRN nga komuniteti serb në veri të Kosovës thonë se Nedeljkoviq nuk ka të kaluar kriminale, por se ka qenë në lidhje me skuadrën e Milan Radoiçiqit dhe Zvonk Veselinoviqit.

“Ka pasur pallat, pasanik, e kanë grabitur, i kanë marrë të gjitha, ka pasur një magazinë, ka qenë një mikpritës shembull, ka qenë në biznes, ka paguar taksat, ka pasur tregti me mallra të ndryshme dhe pastaj kanë e ka shantazhuar për punë – hajde tek ne, dhe e kanë varrosur pak nga pak, tani e kanë varrosur deri në fund. Ai tani është në arrati në Serbi”, thotë një nga burimet nga Kosova.

Mediat kanë raportuar për një objekt që Nedeljkoviq po e ndërtonte në Izvor në maj të vitit 2021. Domethënë, në atë kohë lëvizja e serbëve nga Kosova “Atdheu” e akuzonte atë se kishte ndërtuar një objekt ushtarak atje me autoritetet e Prishtinës.

Nedeljkoviq më pas e ka mohuar këtë për portalin KoSSev, duke thënë se nuk bëhet fjalë për ndonjë ushtarak, por për një objekt hotelierie që “ndërtohet mbi trashëgiminë e tij”.

Meqenëse ishte në listën e sanksioneve të Ministrisë së Financave të SHBA-së për shkak të lidhjes së tij me Veselinoviqin, Nedeljkoviq për portalin KoSSev tha se nuk kishte dëgjuar ndonjë marrëzi më të madhe.

“Marrëzia që kam përjetuar në 50 vitet e mia nuk mund të jetë më e madhe”, tha Nedeljkovic, duke theksuar se ai funksionon legalisht, por edhe i shqetësuar se si ky vendim do të ndikojë në imazhin që ai gëzon me klientët e tij prej vitesh.

Sipas të dhënave nga APR, Sinisha Nedeljkoviq, ndër të tjera, është pronar i dyqanit Metal në Zveçan, i cili është aktiv, por i bllokuar për gati 4.3 milionë dinarë.

BIRN nuk ishte në gjendje të vinte në kontakt me Nedeljkoviçin përmes një numri telefoni të njohur për redaksinë. Burimet thonë se policia dyshon për pesë persona për këtë fermë, dy prej të cilëve janë në paraburgim, ndërsa tre janë në arrati.

Për shkak të laboratorit në Izvor, momentalisht është duke u zhvilluar hetim financiar dhe sipas vlerësimeve të policisë së Kosovës, të dyshuarit për një vit nga marihuana nga kjo fermë kanë fituar 30 milionë euro.

Gjenden dy laboratorë në Mitrovicën e Veriut

Në veri të Mitrovicës, sipas burimeve policore, në shkurt të këtij viti janë gjetur dy laboratorë të mëdhenj të marihuanës menjëherë pas gjykatës. Njëra prej tyre u krijua në kohën e barrikadave të vitit të kaluar, të cilat serbët në veri i organizuan në dhjetor, pasi Lista Serbe paraprakisht kishte vendosur që serbët të largoheshin nga institucionet e Kosovës.

Një nga laboratorët e zbuluar ndodhej pranë ndërtesës së gjykatës në Mitrovicën e Veriut nga BIRN Serbia. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka emëruar si pronarë të laboratorit në Mitrovicën e Veriut Miljan Deleviq, Ivan Slaviq, Dushan Slaviq dhe Nikola Filgjokiq. Hetimi është në vazhdim.

Në janar të këtij viti, Deleviq u plagos në urën e Bistricës në komunën e Leposaviqit. E përderisa përfaqësuesit e Listës Serbe dhe Beogradit zyrtar pohuan se Deleviq është plagosur vetëm për shkak se është serb, Policia e Kosovës (SHPK) ka bërë të ditur se të shtëna në automjetin që goditi veturën e policisë, në të cilën ndodheshin dy persona. Njëri prej tyre është Deleviç, i cili më pas u raportua se ishte i përfshirë në 17 vepra penale. Sipas të dhënave të SHPK-së, Miljan Deleviç është një nga organizatorët më të rëndësishëm të biznesit ilegal të marihuanës. Burimet pohojnë gjithashtu se njësia e hetimit financiar të policisë ka një gjurmë parash që të çon në Milan Radoiçiç. Ai thotë se ka pasur edhe një llogari në të cilën kanë shkuar paratë e marihuanës, e cila kontrollohej nga Radoiçiç.

Deleviq kërkohet nga policia e Kosovës për dy laboratorë në veri të Mitrovicës, dhe për një tjetër, vendndodhjen e të cilit burimi nuk ka dashur ta zbulojë, pasi rasti është ende nën hetim. Në momentin e lëndimit, Dushan Slaviç ka qenë në makinë me Deleviçin, i cili ka mbetur i padëmtuar. Sipas burimeve nga SHPK-ja, ai e ka çuar Deleviçin për në Serbi. Pas vendosjes së Deleviçit në VMA, ai u vizitua nga ministri i Mbrojtjes Millosh Vuçeviç.

Policia e Kosovës është në kërkim edhe të Dushan Slaviçit, i cili sipas tyre është në arrati në Beograd. Një laborator i marihuanës në Mitrovicë ishte pikërisht në shtëpinë e tij, e cila ndodhet afër stacionit policor dhe prapa gjykatës. Në kultivimin e marijuanës në atë laborator, përveç Dushanit, është marrë edhe vëllai i tij Ivan Slaviç, i cili ndodhet në paraburgim. Dushan Slaviç ka të paktën 56 vepra penale – drogë, vjedhje, kanosje. Ai është, pohojnë ata, “dora e djathtë” e Radoiçiqit në Mitrovicë, nuk u ndanë as ditë as natë. Ai ka ngacmuar si oficerët e policisë ashtu edhe civilët, thonë burimet.

Gazetarët e BIRN nuk mundën të vinin në kontakt me Slaviqin dhe Deleviqin. Sipas burimeve, një laborator tjetër është gjetur në veri të Mitrovicës, i cili ndodhet 50 metra larg objektit të Listës Serbe. Hetimi për këtë rast është ende në vazhdim.

Ndryshe, sipas ligjit të Kosovës, asgjësimi i drogës së gjetur bëhet në vend. Kur konstatohet një substancë psikoaktive, policia dhe prokuroria vijnë në vendngjarje dhe merren kampione për të përcaktuar se për cilën lëndë bëhet fjalë. Bëhen edhe foto dhe video dhe droga asgjësohet menjëherë më pas. Në rastin e kanabisit të gjetur në veri të Kosovës, ai është djegur në vend.

/BIRN Serbia