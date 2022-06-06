LEXO PA REKLAMA!

Kuvendi i Kosovës nuk voton për pagën minimale, shkak mungesa e kuorumit

Lajmifundit / 6 Qershor 2022, 14:09
Kosovë&Rajon

Kuvendi i Kosovës nuk voton për pagën minimale, shkak mungesa e

Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të kalojë në votim projektligjin që synon rritjen e pagës minimale.

Për këtë pikë të rendit të ditës, të hënën nuk ka pasur kuorum të mjaftueshëm.

Deputetët e opozitës – Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës – nuk kanë arritur të çojnë përpara mocionet për shtyrje të projektligjit dhe si përgjigje kanë lëshuar sallën duke pamundësuar votimin.

Abelard Tahiri, Shef i Grupit Parlamentar të PDK-së, ka thënë se këtë shtyrje po e kërkojnë duke pasur parasysh protestën e veteranëve.

“Ne nuk jemi për të tensionuar situatën, por për të zgjidhur probleme. Kërkojmë që të shtyhet, të mos votohet fare në këtë pikë”, ka thënë Tahiri.

Projektligji i propozuar nga Qeveria e Kosovës për rritje të pagës minimale është kundërshtuar nga veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët më herët gjatë ditës kanë nisur protesta para Kuvendit të Kosovës.

Arsyeja për pakënaqësinë e tyre është mospërfshirja e pensioneve të tyre në rritjen e pagës minimale.

Projektligji i miratuar në Qeverinë e Kosovës, dhe që tani pret miratimin e Kuvendit, parasheh rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto, apo 250 euro neto.

Momentalisht, paga minimale në Kosovë është e ndarë në dy kategori: 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç./REL/

