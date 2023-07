Kurti: Zbaimi i ligjit nuk do të thotë mbyllje e mediave

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka thënë të shtunën se zbatimi i ligjit kundër biznesmenëve që e shkelin atë për përftime financiare, nuk nënkupton sulm ndaj lirisë së mediave.

Përmes një postimi në Twitter, Kurti ka thënë se liria e mediave është jetike dhe sulmi ndaj tyre përbën sulm ndaj demokracisë.

Reagimi i tij ka ardhur një ditë pasi Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) e ka konfirmuar pezullimin e licencës së biznesit të televizionit lokal në Kosovë Klan Kosova.

“Kosova i ka 468 biznese të regjistruara, aktiviteti kryesor i të cilave është media, dhe 114 kompani të licencuara audio-vizuele. Zbatimi i rregullave të regjistrimit është detyrë ligjore, ‘jo teknikalitet’. Dhe zbatimi i rregullave të tilla kundër një shkelësi të vetëm nuk e kërcënon pluralizmin medial”.

Kurti ka thënë se në vendet demokratike, institucionet e autorizuara për t’i trajtuar këto raste nuk janë pjesë e Zyrës së Kryeministrit, por që ato e kanë përkrahjen e plotë të ekzekutivit.

Rasti me Klan Kosovën

Më 14 qershor Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë (MINT) ka ngritur kallëzim penal ndaj mediumit Klan Kosova.

Kallëzimi penal është ngritur me “pretendimin se në certifikatën e biznesit, te ndërrimi i pronarëve, figuron Pejë - Serbia dhe Gjakovë - Serbia”.

Pas kësaj, Agjencia Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve, ARBK, e ka anuluar certifikatën e biznesit të Klan Kosovës, por më 21 qershor, ajo e shfuqizuar vendimin e marrë.

Më pas, një ditë më vonë, ARBK-ja e ka anuluar edhe vendimin e 21 qershorit.

Klan Kosova ka thënë pas vendimit të 28 korrikut se, "në asnjë rrethanë nuk do ta pranojë një qasje të tillë autoritare" nga institucionet e shtetit dhe se çështjen do ta dërgojë në gjykatë.

“Pavarësisht se Klan Kosova SH.P.K. ka ndërmarrë hapat e rregullimit të dokumentacionit sipas udhëzimeve të MINT për të përmirësuar çështjen teknike në regjistrim, vendimi i Komisionit është refuzues, dhe si i tillë arbitrar dhe i papranueshëm për shoqëritë demokratike dhe shtetet ligjore”.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar për këtë rast, duke kërkuar që çështja e licencës së televizionit të bëhet "duke zbatuar ligjin, pa ndërhyrje, bazuar në parimet e paanshmërisë dhe integritetit".

Të shqetësuara për këtë rast janë shprehur vendet e QUINT-it: Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Gjermania dhe Franca.

“Ne jemi, në veçanti, të shqetësuar me heqjen e licencës së biznesit të Klan Kosovës me një vendim joproporcional, i cili do të ketë pasoja në pluralitetin e medias në Kosovë”./rel