Kurti uron pavarësinë: Me ndihmën e aleatëve ndërtuam shtëpinë tonë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në 16-vjetorin e pavarësisë, ka thënë se me mbështetjen nga partnerët dhe aleatët ndërkombëtar u ndërtua Republika e Kosovës.

Kurti, mes tjerash në një mbledhje të Qeverisë, theksoi se Kosova do të jetë shtëpia të gjithë qytetarëve pa dallim.

“Republika shteti ynë sot feston përvjetorin e 16-të. Sivjet shënojmë dy përvjetorë të rëndësishëm, 26-vjetorin e Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe 25 vjetorin të çlirimit tonë nga okupimi i Serbisë. Nga kemi ardhur nga, ku jemi dhe nga po shkojmë këto janë pyetje që i shtrojmë veç e veç dhe bashkërisht. Sot jam i veshur me petkun e kryeministrit të Kosovës përkatësisht kryeshërbëtorit tuaj. Ne vijmë nga një betejë çlirimtare me karakter antikolonial që rrënjët i ka te rilindja kombëtare shqiptare, prejardhja e republikës sonë është e luftë çlirimtare dhe të lëvizjet e rezistenca shekullore të popullit tonë për liri. Ne i mbijetuam gjenocidit të fundit të shekullit 20 pas luftës shkatërruese 98, 99, ne rindërtuam shtëpitë tona, me mbështetjen nga partnerët dhe aleatët ndërkombëtar ndërtuam shtëpinë tonë të përbashkët Republikën e Kosovës. Me drejtësi e barazi për drejtat e saj kontribuuese ne paqe dhe garanci për paqe një shtet që vlerat demokratike, respektimin e të drejtave të njeriut dhe të gjitha pakicave i ka në thelb të çdo kursi politik dhe shoqëror. Një çerek shekull pas luftës Republika jonë qëndron e fortë, përkundër sfidave shteti ynë po zhvillohet. Kosova është shtet sovran i pavarur dhe i pandashëm, ashtu si në ditën kur u shpall 16 vite më parë, Kosova ishte është dhe do të jetë shtëpi e të gjithë qytetare të saj pa dallim ne sot festojmë e urojmë jo vetëm shqiptarët por edhe komunitetin joshumicë në republikën tonë.

Kurti theksoi se prejardhja e republikës sonë është e luftës çlirimtare dhe të lëvizjet e rezistenca shekullore të popullit tonë për liri.

“Integrimet euroatlantike janë sepse duhet të jenë ylli ynë polar nga ku po shkojmë, për barazi mes popujve dhe kontinentit tonë dhe paqe brenda shteteve, për siguri për të gjithë për secilin dhe secilën, vizioni është i qartë – ne rreshtohemi me kombet paqësore demokratike që mishërojë lirinë unitetin dhe solidaritetin, kjo është arsyeja pse kemi aplikuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe BE. Teksa festojmë ditëlindjen e shtetit përkujtojmë çdo jetë të dhënë gjakun e derdhur, përpjekjet e vetëmohimin për të mirën e përbashkët të këtij vendi për ruajtjen e jetës dhe për jetesën e mirë për ta. Përkujtimi është i anasjellë me rininë dhe popullin tonë ecim përpara njëkohësisht duke kujtuar veprimtarinë e atyre që ishin para nesh, rrugën e kësaj vepre duhet përmbajtur, rrugën që nuk duhet lëshuar asnjëherë”, tha Kurti.