Kurti: Pavarësisht ofertës sime, Serbia refuzoi të nënshkruajë marrëveshjen dhe draftin e 21 tetorit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka thënë se presidenti serb Vuçiq nuk ka pasur gatishmëri për të nënshkruar propozimin e pranuar më 21 tetor.

“Sot u takova me Presidentin Macron, Kryeministren Meloni, Kancelarin Scholz, Presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, shefi i politikës së jashtme të BE-së, Borrell dhe përfaqësuesin Special për Dielog Lajçak”, ka shkruar Kurti në platformën X.



Kurti tha se ka ofruar ta nënshkruaj propozimin e Bashkimit Evropian, por shtoi se Vuçiq kërkoi të anulonte tre parime të marrëveshjes.

“Kosova ka pranuar dhe miratuar Marrëveshjen Themelore dhe unë ofrova ta nënshkruaj sot këtë herë së bashku me propozimin e BE-së të 21 tetorit. Pavarësisht ofertës sime, Serbia refuzoi të nënshkruajë marrëveshjen dhe draftin e 21 tetorit. Përkundrazi, ajo kërkoi një letër anësore që do të anulonte 3 parime të Marrëveshjes Themelore, Aneksin dhe propozimin e 21 tetorit. Pranimi do të thotë nënshkrim, dhe nënshkrimi garanton pranimin dhe zbatimin”, ka shkruar Kurti.



Tutje, Kurti theksoi përseri se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për sulmin terrorist në Banjskë.



“I falënderova secilin për përpjekjet e tyre. Kosova ka miratuar Marrëveshjen Bazë dhe Aneksin e saj, që është një vepër për Kosovën dhe BE-në. Theksova se pas sulmeve terroriste të 24 shtatorit, rëndësia e sigurisë së Kosovë është parësore, siç është edhe mbajtja e Serbisë përgjegjëse”, deklaroi ai.