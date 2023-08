Kurti kërkon normalizim të raporteve me Serbinë para zgjedhjeve në SHBA e BE

E në një intervistë për “Bloombergun” në Slloveni, kryeministri Albin Kurti tha se Kosova e Serbia duhet t’i normalizojnë raportet para se aleatët të nisin të merren me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian. Ai bëri të ditur se ekziston urgjencë për zbatimin e marrëveshjes dhe për normalizimin raporteve, me njohjen reciproke në qendër, më së voni deri në pranverën e vitit të ardhshëm

Kosova e Serbia duhet t’i normalizojnë raportet përpara zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë kryeministri, Albin Kurti, në Slloveni.Në një intervistë për “Bloombergun” në Slloveni, ku ndodhet për vizitë në kuadër të Forumit Strategjik të Bledit, Kurti e theksoi urgjencën për normalizimin e raporteve deri në vitin e ardhshëm.

“Ekziston një ndjenjë urgjence për ta implementuar marrëveshjen dhe që të normalizohen raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, me njohjen reciproke në qendër, më së voni deri në pranverën e vitit të ardhshëm”, tha Kurti.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Krahas kësaj, Kurti e shprehu gatishmërinë për organizimin e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore të banuara kryesisht me serbë, bazuar në marrëveshjen e arritur me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialohun, Miroslav Lajçak.

E përkitazi me masat perëndimore që iu zbatuan Kosovës, shkaku i mospërfilljes së kërkesave të aleatëve për të mos i dërguar kryetarët e rinj të komunave në veri në objekte komunale, ai tha se ato po u shkaktojnë dëme agjencive shtetërore dhe komunitetit të biznesit. Kurti theksoi njashtu se SHBA-ja e BE-ja duan ta ndihmojnë e përkrahin Kosovën, teksa duan që edhe ta largojnë Serbinë nga ndikimi rus. Për këtë, ai tha se kthimi në marrëveshjen e Ohrit është e vetmja rrugë e ecjes përpara.

E presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, gjatë përurimit të një ure në Petrovac, tha se pret që gjatë muajve të ardhshëm të përballet me presione dhe kërcënime lidhur me Kosovën.

“Më duket se muajt që ndodhen përpara nesh nuk do të jenë të lehtë. Pres shumë presion, kërcënime…. përkthim të këtyre kërcënimeve në vepra në Kosovë, prej anës së atyre që janë jomjaftueshëm të përgjegjshëm e që nuk kuptojnë se paqja nuk është vetëm në interesin e serbëve, por edhe të shqiptarëve”, tha Vuçiç.

Kosova e Serbia së shpejti do t’i rikthehen tavolinës së bisedimeve në Bruksel, pas paralajmërimeve nga BE-ja se në shtator do të rinisë intensifikimi i dialogut. Në BE zgjedhje do të ketë në qershor, ndërsa në SHBA në nëntorin e vitit të ardhshëm.