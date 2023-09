Kurti homazhe për policin e vrarë: 22 vite i kaloi me uniformë, përulemi para heroit

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur sot në mbledhjen përkujtimore për policin e vrarë në veri, Afrim Bunjakun.

Bunjaku u vra gjatë një sulmi terrorist në fshatin Banjskë të Zveçanit.

“Plot 22 vite të kaluara nën uniformën e policisë së Kosovës, që nga viti 2001 e dri në ditën kur ra në krye të detyrës me po këtë uniformë, janë vite shërbimi dhe sakrifice që e bëjnë hero Afrim Bunjakun hero të republikës së Kosovës.

Sot përballë fotografisë së Afrim Bunjakut, me uniformë të policisë sonë, përkulemi me nderime dhe me respekt si dhe zotohemi për drejtësi dhe kujtesë. Ne bëjmë atë që duam sepse duhet, ligjshmëri dhe kushtetueshmëri, paqe dhe siguri, për të gjithë dhe secilin pa dallim. Lavdi rreshterit Afrim Bunjakut, heroit të republikës së Kosovës!”-tha Kurti.