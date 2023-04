Kurti: Do ulim importet nga Serbia, të forcojmë bashkëpunimin tregtar me Shqipërinë

Ditën e sotme, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka debatuar me kreun e AAK-së, Ramush Haradinaj. Gjatë fjalës së tij në foltoren e Kuvendit, Kurti ka ka paralajmëruar uljen e importeve nga Serbia, duke theksuar se synimi është rritja dhe forcimi i bashkëpunimit tregtar me Shqipërinë.

“Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2018-të, kur nuk ka pasur lëvizje të madhe në çmimet ndërkombëtare, Kosova ka importuar fiks 212.1 milionë euro, kjo është hiç më pak se 60 përqind më shumë se vlera i importeve se në 6 mujorin e parë të këtij viti.

Krahas kësaj ulje të importeve nga Serbia, që unë pajtohet se duhet të ulet më shumë dhe do të punojmë për uljen e mëtejmë përmes masave që do të marrim. Krahasuar me periudhën e qeverisjes suaj në 6 mujorit të parë të vitit 2018 ne kemi rritje prej 38 përqind nga Shqipëria dhe rritje prej 80 përqind të eksporteve drejtë Shqipërisë. Ky është synimi jonë afatgjatë, pra forcimi i bashkëpunimet tregtar me Shqipërinë”, tha ai.

Në konferencën e përbashkët të 27 shtatorit, Kurti deklaroi se duhet të rritet bashkëpunimi për drejtësi, barazi, zhvillim dhe mirëqenie për shqiptarët në të dy anët e kufirit. Ai tregoi se mbledhja e ardhshme e dy qeverive pritet të zhvillohet në gjysmën e dytë të muajit nëntor. /BW