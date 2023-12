Kunati porositi vrasjen e motrës së tij për 30 mijë euro, flet vëllai i Liridonës: Do marrim hak

I vëllai i Liridona Murseli ka deklaruar se trupi i motrës së tij do të zhvarroset nga varreza në Cërmjan të Gjakovës, në fshatin e bashkëshortit të saj, pasi se Naim Murseli u arrestua si porositës i vrasjes së 30-vjeçares për 30 mijë euro. Liridon Ademaj dekaloi se mes motrës së tij dhe kunatit nuk ka pasur asnjëherë probleme. Ndërsa shtoi se i kanë dhënë 2 ditë besë familjes Murseli dhe më pas do të marrin hak për vrasjen e 30-vjeçares, krim që tronditi opinionin publik.

“S’ka pas problem, asnjëherë. Motra jonë ishte e ndershme. Po është e vërtetë do zhvarrosim trupin e saj nga atje me dashje ose pa dashje”, tregoi Lirion Ademaj për Gazetën Insajderi.

Ndërsa shtoi: “I kemi dhënë dy ditë kohë, edhe shumë e kanë.”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Policia e Kosovës ka dhënë detaje pas zbardhjes së vrasjes së Liridona Murseli, mbrëmjen e së mërkurës (29 nëntor) pranë banesës së saj në rrugën Dalip Alshiqi, Prishtinë.

Uniformat blu kanë informuar se në pranga janë vendosour 3 autorët e dyshuar të krimit të rëndë, ndërsa janë sekuestruar pistoleta me 19 fishekë që dyshohet se u përdor për vrasjen e Liridona Mursdeli dhe makina e përdorur nga autorët.

“VRASJE E RËNDË -Rr. Dalip Alshiqi, Prishtinë 29.11.2023 – 20:18. Lidhur me rastin, janë identifikuar dhe arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë. Është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me 19 fishekë dhe një veturë që janë përdorur rast. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, njoftoi policia.

Naim Murseli u vendos në pranga disa orë pas ceremonisë mortore të bashkëshortes së tij, e cila u vra mbrëmjen e së mërkurës (29 nëntor) brenda automjetit ku po udhëtonte me Naim Murseli dhe dy djemtë e tyre të mitur.

Në prangat e policisë së Kosovës ka rënë gjithashtu edhe autori i dyshuar i krimit, Granit Plava, bashkëfshatar i Naim Murseli, si edhe nipi i këtij të fundit, Kushtrim Kokolla, pjesëtar i Forcave Speciale të Kosovës.

Naim Murseli dyshohet se i ka premtuar një shumë prej 30 mijë euro për të hequr qafe bashkëshorten e tij. Sipas mediave të Kosovës, Naim Murseli i ka dhënë 15 mijë euro paraprakisht, ndërsa pjesën tjetër të pagesës do ia jepte më vonë. Ndërkohë ende nuk dihet roli i nipit të tij, Kushtrim Kokolla në vrasjen e 30-vjeçares, Liridona Murseli, krim i ndodhur pak metra larg banesës së saj në rrugën “Dalip Alshiqi” në Prishtinë.

Naim Murseli tentoi ta fshihte si grabitje duke deklaruar fillimisht se disa persona të armatosur i kishin bërë pritë dhe i kishin marrë sendet personale. Në deklaratën pas ngjarjes për policinë, ai tregoi se i tmerruar kishte marrë dy fëmijët e tyre të mitur dhe ishte larguar. Por sipas tij Liridona kishte mbetur në makinë dhe ishte qëlluar nga grabitësit.

“Dëgjova vetëm krismat”, tha ai për hetuesit, duke krijuar një skenar të denjë për filma, por që zgjati vetëm dy ditë.

Policia e Kosovës organizoi ditën e djeshme arrestimet në dy vendndodhje të ndryshme në Gjakovë duke vendosur në pranga autorët e dyshuar të implikuar në krimin e rëndë.

Ndërkohë është gjetur edhe arma e krimit, me të cilën dyshohet se Granit Plava, i paguar nga Naim Murseli qëlloi për vdekje 30-vjeçarje, për shkaqe që ende nuk dihet.

Ndërkohë mësohet se Naim Murseli dhe bashkëfshatari i tij kanë pranuar autorësinë e krimit.