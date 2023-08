Kryeministri i Maqedonisë së Veriut: Nëse ndahemi nga Shqipëria, nuk kemi asnjë garanci për në BE

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski tha se mesazhi i SHBA-së pas anëtarësimit në NATO është i qartë, se Maqedonia duhet të bëhet anëtare e BE-së, sepse BE-ja është alternativa jonë e vetme.

Sipas tij nëse Maqedonia ndahet nga Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, askush nuk do të garantojë se kur dhe në çfarë mënyre do të bëhemi anëtarë të BE-së.

“Çdo rezultat tjetër në votimin e ndryshimeve kushtetuese do të nënkuptojë një të ardhme të pasigurt për vendin. Sot, nëse ndahemi nga Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, askush nuk na garanton se kur dhe në çfarë mënyre do të bëhemi anëtarë të BE-së. E ardhmja e qytetarëve nuk guxon të mbahet peng, sidomos pasi të jetë mbrojtur gjuha dhe identiteti maqedonas. Me ndryshimet kushtetuese futen pjesë të tjera të kombeve dhe bëhet dallimi i qartë ndërmjet kombit maqedonas dhe çdo kombi, përfshirë edhe atë bullgar. Situata për momentin është e qartë dhe e pastër, kam mbështetje serioze për votimin e ndryshimeve kushtetuese. Bllokimi i këtij procesi do të jetë i dëmshëm dhe kjo mund të vërtetohet nga çdo bisedë që bëhet me diplomatë të huaj”, tha kryeministri Kovaçevski, raporton agjencia e lajmeve Ina.