Krah kryeministrit Kurti, Vjosa Osmani kërkon zgjidhje të shpejtë për konstituimin e Kuvendit
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka konsideruar urgjente konstituimin e Kuvendit të Kosovës si dhe formimin e qeverisë së re, pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Ajo kërkoi që të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën për konstituimin e legjislativit.
Osmani tha se çdo ditë e humbur në mosformim të institucioneve të reja është në dëm të popullit dhe perspektivës euro-atlantike, derisa u shpreh më e rezervuar të komentojë aspektet kushtetuese të zgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e komuniteteve jo shumicë.
“Kuvendi të konstituohet urgjentisht, e qeveria po ashtu të formohet urgjentisht. Çdo ditë e humbur është ditë e humbur për Kosovën, për popullin e saj dhe për perspektivën tonë euroatlantike. Shpresoj që të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën sa më parë që të jetë e mundur... S’po dua të jap interpretime kushtetuese në këtë situatë”, tha ajo, pas homazheve që bëri bashkë me Kryeministrin në detyrë, Kurti, te Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë.
Kosova s’ka themeluar institucionet e reja edhe pas gjashtë muajsh nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Deputetët të martën kanë zgjedhur kryetarin e Kuvendit si dhe katër nënkryetarë, mirëpo tashmë bllokada është zhvendosur te zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb.
Lista Serbe ka propozuar deputetin Slavko Simiq për nënkryetar të Kuvendit nga komuniteti serb, por ai s’mori mbështetjen e nevojshme në tri herë radhazi.
Kësisoj, kryetari i Kuvendit, Dimal Basha, tha se kandidatura e tij është ezauruar sipas aktgjykimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese, derisa vendosi që zgjedhja për nënkryetar të Kuvendit të vendoset sipas shortit, duke u bazuar në Rregulloren e Kuvendit.
Bazuar në short, as deputeti i komunitetit serb, Nenad Rashiq, nuk mori votat e nevojshme për t’u zgjedhur nënkryetar në dy tentime, ndërkaq paraprakisht votat nuk morën as disa prej deputetëve nga Lista Serbe.