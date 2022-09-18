Kosove / Vjehrra e denoncon nusen në polici: Nuk kujdeset për nipin
Një vjehërr ka denoncuar nusen në polici, pasi sipas saj e reja nuk po kujdeset mirë për nipin e saj.
Vjehrra ka thënë në polici se nusja po neglizhon përkujdesjen ndaj fëmijës së saj, duke thënë se e ka mbyll për orë të tëra në dhomë.
Mediet ne vend raportojnë se nusja nga Gjakova është larguar nga shtëpia, me autoritet që janë vënë në kërkim të saj.
Njoftimi i plotë i policisë:
DHUNË NË FAMILJE/Gjakovë 17.09.2022 – 01:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se reja e saj e dyshuara femër kosovare është duke neglizhuar përkujdesjen e fëmiut të saj mashkull kosovar, duke mbyllur në dhomë nga disa orë. E dyshuara gjendet në arrati, rasti është duk e u hetuar.