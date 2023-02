Kosova ndalon qarkullimin e targave ilegale serbe

Kosova nuk do të lejojë hyrjen dhe qarkullimin e veturave që kanë targat ilegale serbe KM, e që janë riregjistruar nga dhjetori i vitit të kaluar dhe tutje.

Kështu tha Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, i cili e akuzoi Serbinë se ka shkelur darkordimin e arritur në nëntor 2022 në Bruksel, sa i përket targave të makinave.

Ai konfirmoi se disa makina me targa ilegale KM nuk janë lejuar të hyjnë të mërkurën në territorin e Kosovës, pasi siç tha, ato ishin riregjistruar në muajin dhjetor të vitit të kaluar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Bazuar në dakordimin mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në muajin nëntor 2022, Serbia është pajtuar që të ndalojë prodhimin e targave ilegale dhe riregjistrimin e atyre ekzistuese. Duke u bazuar në rastet që janë paraqitur në pikat tona kufitare, Serbia ka shkelur në tërësi këtë dakordim”, shkroi Sveçla.

“Raste të ngjashme të veturave me targa në fjalë, nuk do të lejohen të hyjnë apo veprojmë brenda territorit të Republikës së Kosovës, marrë parasysh që ato janë ilegale dhe ka dakordim për ndërprerjen e prodhimit apo ri-regjistrimin e tyre”, shtoi ai.

Se makina me targa KM (Mitrovica e Kosovës) nuk janë lejuar të hyjnë në Kosovë gjatë 18 janarit e konfirmoi edhe qytetarja Sunçica Mashiq. Ajo tha se në pikën kufitare të Jarinjës nuk është lejuar që të hyjë në Kosovë me makinën me targa KM, pasi i është thënë se veturës i ka skaduar regjistrimi.

Ajo tha se disa orë para kësaj, ishte larguar nga Kosova përmes Jarinjës – pikëkalimin kufitar që lidh Kosovën me Serbinë – pa asnjë problem, por gjatë kthimit, pas disa minutash bisedë, autoritetet kufitare i kanë thënë se nuk mund ta vazhdojë rrugën për në Kosovë.

“Makinën e kemi regjistruar më 20 dhjetor 2022”, tha Mashiq.

Një ditë pasi u arrit marrëveshja për targat në nëntorin e kaluar, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se nuk bëhet fjalë për marrëveshje por për dakordim.

"Ne u morëm vesh t’i ndalojmë veprimet reciproke, pra ne nuk do të bëjmë gjobitje për targat KM, dhe do t’i japim hapësirë negocimit të propozimit evropian, që më herët quhej franko-gjerman”, deklaroi ai.

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, marrëveshjen për targat si një fitore e vogël taktike “që do të na çojë në presion edhe më të madh”.

Ai shtoi se targat KM “do të mbeten dhe do të mbijetojnë” derisa negociatat janë duke vazhduar.

Në ditën e marrëveshjes, drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë serbe, Petar Petkoviq, kishte deklaruar se "të gjithë pronarët e makinave që kanë targa KM do të mund të regjistrojnë automjetet e tyre normalisht dhe të zgjasin vlefshmërinë e targave KM.

Më 18 janar, drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë serbe, Petar Petkoviq, dhe Lista Serbe po ashtu deklaruan se në pikat kufitare në veri të Kosovës, në Jarinjë dhe Bërnjak, të mërkurën u është ndaluar lëvizja e makinave me targa KM (Mitrovica e Kosovës).

Siç ka mësuar REL-i, bëhet fjalë për makina që janë regjistruar pas datës 7 dhjetor 2022, kur ka hyrë në fuqi dekreti i ri i Qeverisë serbe për veturat që kanë targa me akronime serbe për qytetet e Kosovës, dhe të cilat janë të regjistruara në Serbi.

Sipas asaj rregulloreje, makinat mund të qarkullojnë në komunikacion duke dëshmuar se kanë kaluar kontrollet teknike dhe kanë sigurim. Megjithatë, dokumentet e regjistrimit mbeten të njëjtat, do të thotë ato të vjetrat që policia serbe do t’i pranojë. Por, shoferët janë të obliguar që t’u tregojnë zyrtarëve policorë policën e sigurimit dhe vërtetimin për kontrollet teknike. Policëve nuk u tregohen lejet e regjistrimit, të cilat janë dëshmi se vetura është e regjistruar dhe Serbia më nuk lëshon targa të reja KM për pronarët e makinave të reja./rel