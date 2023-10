Kosova kërkon ekstradimin e Raidoçiçit, reagon Vuçiç: Nuk mund ta dorëzojmë në një vend që nuk e njohim

Në një intervistë për “Sky News” ai ka prezantuar detaje të reja nga dëshmia e ish-nënkryetarit të Listës Serbe, se një pjesë të armëve, përveç BeH-së, dyshohet se i ka blerë edhe në Serbi dhe Kroaci. Ai ka paraqitur edhe detaje të reja. I pyetur për pretendimet e Prishtinës se Beogradi gjoja i ka planifikuar ngjarjet në Banjskë, presidenti i Serbisë thotë, se është gjithmonë më e lehtë të akuzosh Beogradin.



“Nuk mund ta ekstradoj Milan Radoiçiçin në Prishtinë, sepse ne nuk e njohim Kosovën, ai ishte aleat i ngushtë, por jo mik”, ka thënë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

Presidenti serb pretendoi edhe për Sky News se “pjesëtarët e Policisë së Kosovës përdorin edhe armë të prodhuara në Serbi, por se Serbia nuk ua ka shitur atyre”.

“Ata djem që i ndiqnin serbët dhe që janë nga Policia e Kosovës, mbanin AK të prodhuara këtu në Kragujevc”, tha Vuçiq.

Presidenti serb arsyetohet se është e lehtë të gjesh armë dhe jo vetëm në tregun e zi.

“Njerëzit gjithmonë do t’i mbështesin njerëzit që duan të mbrojnë, sepse nga këndvështrimi ynë, nga këndvështrimi i serbëve, ajo është pjesë e Serbisë, sipas Kushtetutës sonë, është një kënd tjetër që duhet ta shikoni. Prandaj them që nuk është diçka që lejohet, por them që nuk është aq e vështirë”, tha Vuçiç.

Ai foli për Sky news edhe për terroristin Milan Radoiçiçin.

Autoritetet gjyqësore serbe e akuzojnë Radoiçiçin se kinse ka blerë armë, municione dhe eksploziv nga Tuzla që nga janari, duke i dorëzuar ato në territorin e Beogradit dhe më pas i ka ruajtur në territorin e Kosovës. Ndërkohë, Bosnja dhe Hercegovina mohoi se armët ishin nga Tuzla.



Tani presidenti i Serbisë paraqet detaje të reja duke iu referuar deklaratës së Radoiçiçit.

“Djali që u mor në pyetje në procedurën paraprake tha se ka blerë diçka në Serbi, diçka në Kroaci, diçka në Bosnje e Hercegovinë, le ta kontrollojmë tani”, tha ai.



Vuçiç është përgjigjur pozitivisht në pyetjen nëse Radoiçiç është aleati i tij i ngushtë.

“Nuk ka dyshim, ai ka qenë nënkryetar i Listës Serbe”, tha ai.

Megjithatë, ai nuk mund të thotë se ishte shoku i tij.

“Ai u akuzua. Ishte një krim i madh, i madh”, theksoi Vuçiç.

I pyetur se pse nuk e ekstradon Radoiçiqin në Prishtinë, Vuçiç përgjigjet me një pyetje: “Po tallesh me mua apo çfarë? Po ju them kështu sepse e dini se ne nuk mund të ekstradojmë askënd në Prishtinë, sepse nuk e njohim Kosovën si shtet”, tha Vuçiç.

“Kishte mijëra krime të rënda dhe edhe pse ne jemi anëtarë të OKB-së, ata nuk ekstraduan askënd në Beograd, shkruan Gazeta Expres.