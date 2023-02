Kosova, e rrezikuar nga dezinformimi

Kosova është ndër vendet evropiane më të rrezikuara nga dezinformimi dhe keqinformimi, sipas Open Sociaty Foundation. Rreziku për keqinformim dhe dezinformim rritet me përdorimin e madh të platformave digjitale. Në Kosovë aktualisht janë rreth 870 mijë përdorues të platformës sociale Facebook, e cila sipas Institutit Kombëtar Demokratik, është kryesorja që kosovarët përdorin për marrjen e informatave lidhur me ngjarjet në vend. Në këtë episod flasim për temat, target-grupet dhe atë se çfarë mund të bëhet lidhur me këtë fenomen. /Rel