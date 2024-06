Konfiskohet arsenal armësh në veri! Dyshohet se u përdorën gjatë sulmit në Banjskës

Policia e Kosovës konfiskoi 30 armë në total gjatë një operacioni në veri. Sipas saj, arsenali lidhet me dy pjesëtarë të grupit që kreu sulmin e 24 shtatorit të vitit të kaluar në fshatin Banjskë, ku u vra një oficer i policisë dhe tre sulmues të armatosur.

Operacioni për konfiskimin e armëve është kryer dje (14 qershor) në bashkëpunim me Agjencinë e Zbulimit dhe janë konfiskuar armë shpërthyese TM 100, armë të gjata, revole, fishekë dhe pajisje tjera.

“E konsiderojmë që këto dy lokacione kanë emra, do të thotë janë të lidhur me lokacionin e parë me Marjan Radojeviç ndërsa lokacioni i dytë lidhet me Zharko Cvetkoviç, që të dytë janë në kërkim për rastin e Banjskës.

Ne konsiderojmë që ky armatim dhe këto pajisje gjinden aty për një kohë më të gjatë”, tha gjatë një konference shtypi zëvendësdrejtori i policisë në Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani.

Edhe ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla reagoi lidhur me konfiskimin e arsenalit të armëve.

Me një postim në rrjetet sociale ai shkruan se konfiskimi i armëve, eksplozivë e municion u bë falë vigjilencës së shtuar të institucioneve dhe vendosmërisë për asgjësimin e secilit element kriminal dhe tendencës destabilizuese që vjen nga Beogradi.

“Bashkërendimi mes institucioneve të sigurisë dhe rritja gjithnjë e më shumë e bashkëpunimit me qytetarët në veri të vendit është garancë e mosndalimit në betejën tonë për shtet të së drejtës ku rendi dhe ligji mbizotërojnë mbi krimin e terrorizmin”, shkruan ai.