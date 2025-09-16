LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Kjo nuk është drejtësi”, James Rubin në Hagë: Albright nuk pati këtë në mendje

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 16:36
Kosovë&Rajon

“Kjo nuk është drejtësi”, James Rubin në

Në ditën e dytë të dhënies së dëshmisë në Hagë, ku është thirrur nga ekipi i avokatëve mbrojtës të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaci, ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin tregoi arsyet se përse ka refuzuar të jetë dëshmitar i Prokurorisë në këtë cështje, duke nënvizuar  kjo ka të bëjë me pikëpamjet e tij për Gjykatën Speciale.

Rubin e quajti të padrejtë mbajtjen për gati pesë vjet në paraburgim të të akuzuarve, të cilët, sipas tij, u dorëzuan vetë.

“Janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë bashkëpunuar me Prokurorinë. Nuk e kuptoj përse duhet të qëndronin kaq gjatë në burg, kjo më shqetëson”, tha Rubin.

Diplomati amerikan i karrierës i mëshoi idesë se një gjë e tillë nuk ka të bëjë aspak me shtetin e së drejtës. Madeleine Albright, shtoi ai duke iu referuar ish shefes së diplomacisë së SHBA-së në kohën e luftës së Kosovës, nuk ka pasur këtë në mendje kur u formula Gjykata a Hagës për ish-Jugosllavinë.

“Kjo ka qenë e gabuar, kjo nuk është drejtësi. Mua kjo më është dukur si fajësim politik, për shkak se Hashim Thaçi ka qenë udhëheqës i UÇK-së”, shtoi Rubin.

Rubin u pyet në mënyrë specifike për një artikull të gazetës The Neë York Times, të datës 25 qershor 1999, ku thuhej se komandantët e lartë të UÇK-së kishin kryer vrasje brenda radhëve të tyre.

Sipas artikullit të lexuar nga prokurori, Hashim Thaçi drejtoi fushatën e vrasjes së disa komandantëve. Akuzat për vrasje ishin bërë nga pjesëtarë të UÇK-së tek diplomatë amerikanë, të cilët gjoja thanë se kishin parë me sytë e tyre vrasjen e rivalëve të Thaçit.

Rubin u shpreh se nuk i kujtohet artikulli në fjalë, por shtoi se ka shumë dyshime për autorin e tij, Chris Hedges.

“Autori i këtij artikulli, në mënyrë të vazhdueshme, ka shkruar gjëra që kanë qenë të rreme”, ishte komenti i tij.

Ai po kështu u shpreh shumë skeptik për një raport të vitit 1998 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB), ku flitej për gjoja rrëmbimin e civilëve serbë, shqiptarë dhe romë, dhe të oficerëve të policisë serbe, nga njerëz që besohej se i përkisnin UÇK-së, e tha me bindje se organet e Kombeve të Bashkuara shpeshherë nuk i kishin bërë një përshkrim korrekt situatës në Kosovë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion