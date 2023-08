Kërcet grushti në burgun e VIP-ave, sherr mes të dënuarve

I dënuari me 35 vjet burgim për vrasjen e Triumf Rizës, Arben Berisha është përfshirë në një konflikt së bashku me një të burgosur në Burgun e Sigurisë së Lartë.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënës në Shërbimin Korrektues të Kosovës (SHKK), Florent Gashi.

Në fillim mes dy të burgosurve ka pasur një konflikt i cili më pas ka përshkallzuar në përleshje.



“Lidhur me pyetjet tuaja, ju njoftojmë se në Burgun e Sigurisë së Lartë ka ndodhur një fjalosje mes dy të burgosurve, O.K dhe A.B. Fillimisht ka pasur fjalosje, e cila ka përfunduar me rrahje, por pa lëndime”, tha Gashi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



“I menjëhershëm ka qenë reagimi i stafit korrektues, të cilët kanë marr të gjitha masat e nevojshme dhe kanë vënë situaten nën kontrollë. Fatmirësisht rrahja ka përfunduar pa pasoja apo ndonjë nevojë për intervenime të stafit mjekësor”, ka deklaruar ai.