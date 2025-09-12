Kërcënohen vajzat e presidentes Vjosa Osmani, arrestohet kameramani që i filmoi në shkollë
Kameramani Jetmir Muji është arrestuar dhe dërguar në stacionin policor Qendër në Prishtinë, pasi pretendohet se kishte xhiruar vajzat e presidentes Vjosa Osmani në shkollë. Osmani, sipas Telegrafit, ka reaguar duke e konsideruar si “përndjekje të vazhdueshme, të kundërligjshme e të rrezikshme” që disa media po u bëjnë vajzave të saj të mitura.
Në një reagim publik, Osmani ka theksuar se për pesë vite me radhë fëmijët e saj kanë vijuar mësimin në shkollën publike “Ismail Qemali” në Prishtinë, ku janë përballur me sfida të njëjta si gjithë nxënësit e tjerë, përfshirë mungesë të ujit, energjisë, ngrohjes, si dhe mbingarkesë në klasa.
Sipas saj, ndonëse nuk është shkruar asnjëherë për faktin që ajo i ka dërguar fëmijët në shkollë publike, një pjesë e mediave janë marrë vetëm me publikimin e vendndodhjes, klasave dhe pamjeve të tyre pa autorizim, duke rrezikuar kështu sigurinë e vajzave të saj.
“Incizimet e paautorizuara të fëmijëve të mitur nuk janë pjesë e lirisë së shprehjes, por ekspozim i rrezikshëm që krijon mundësi për sulme, kanosje e kidnapime eventuale,” tha Presidentja, duke shtuar se Policia e Kosovës është e detyruar me ligj të garantojë sigurinë e fëmijëve të saj për shkak të nivelit të lartë të rrezikshmërisë.
Osmani paralajmëroi se do të ndërmarrë çdo masë ligjore për të mbrojtur fëmijët e saj, duke theksuar se praktika të tilla jo vetëm që rrezikojnë sigurinë fizike, por edhe shkaktojnë pasoja psikologjike afatgjata. Ajo ka sqaruar gjithashtu se ndryshimi i shkollës ka ardhur për shkak të lëvizjes së familjes në një vendbanim tjetër dhe për shkak të rekomandimeve të sigurisë.
"Unë nuk kam kompetenca të drejtpërdrejta mbi çështjet arsimore, të cilat i takojnë nivelit lokal dhe qendror, megjithëse, siç tha ajo, gjithmonë ka ofruar sugjerime për përmirësimin e sistemit", shkroi Osmani.