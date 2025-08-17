Kapet 500 kg koka natyrale në aeroportin e Athinës në vlerën 1.5 mln euro, të fshehura në perde e pëlhura
Policia greke ka sekuestruar në aeroportin “Eleftherios Venizelos” të Athinës rreth 500 kilogramë koka natyrale, e njohur si lënda narkotike KHAT. Operacioni u krye nga inspektorët e Autoritetit të Pavarur të të Ardhurave Publike në aeroport.
Substanca ishte fshehur brenda katër dërgesave të deklaruara si perde, çarçafë dhe pëlhura, të cilat tranzitonin nga Izraeli me destinacion përfundimtar SHBA-në. Kontrolli u krye në magazinën e përkohshme të mallrave të aeroportit, ku inspektorët gjetën pakot e fshehura dhe sekuestruan lëndën narkotike me një vlerë të llogaritur prej rreth 1,500,000 euro.
KHAT është një substancë psikotrope që shkakton varësi dhe nxirret nga bima Catha Edulis, e cila kultivohet në Bririn e Afrikës, Gadishullin Jugor Arabik dhe përgjatë bregdetit të Afrikës Lindore. Ky është sekuestrimi më i madh i kësaj substance në Greqi deri më tani.