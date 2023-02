Jovanoviç: Jeni me fat që e keni një kryeministër si Kurti

“Rrëfimin për lidhjen e Kurtit me një serbe e sajova”, tha në një prononcim për Albanian Post, lideri serb i Partisë Demokratike Liberale, Çedomir Jovanoviç, pasi i njëjti në televizionin serb Tv Happy, deklaroi se kryeministri Albin Kurti kishte lënë prapa një histori dashurie me një serbe.

Jovanoviç për AP theksoi se krejt këtë rrëfim e sajoi për t’iu treguar nacionalistëve dhe fanatikëve serbë në Kosovë dhe në Serbi, të cilët ngrisin pretendime se kinse kreu i ekzekutivit kosovar paraqet “rrezik” për sigurinë e serbëve.

Në tentim për të argumentuar se Kurti “nuk është problematik” e as nacionalist ashtu siç pretendojnë shumë zyrtarë serbë, ai gjatë ditës kishte deklaruar se “dashuria e jetës së tij ka qenë një serbe me të cilën ishte për pesë vjet në lidhje”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Unë thash se kur kemi qenë studentë, ai ishte i lidhur me një serbe. Me këtë desha t’iu them shporruni. Ai nuk është i tmerrshëm, por është një njëri normal”, tha Jovaniç për AP, ndër të paktët politikanë në Serbi që e njeh pavarësinë e Kosovës.

Ai kujtoi edhe kohën kur Kurti ishte pjesë e demonstratave të studentëve kundër regjimit fashist të Slobodan Millosheviç-it, ndërsa shtoi se për këtë arsye as nuk i pëlqen t’ia ngacmojnë fortë “shokun e vjetër”.

“Më kujtohet Albin Kurti. Një djalë i sinqertë dhe trim gjatë protestave studentore kundër regjimit të Millosheviç-it në vitet 1996-97. Nuk më pëlqen tendeca për ta portretizuar Albin Kurtin si një lloj djalli”, tha ai.

Sa i përket kritikave ndaj kryeministrit Kurti, politikani serb nënvizoi se ndonëse ai mund të ketë “shumë detyra dhe probleme të mëdha, jeni më fat që e keni një kryeministër ashtu siç është”.

“Nacionalizimi jo vetëm që s’duhet të ketë vend në dashuri, por as në jetën normale. Nuk frikësohem nga ai dhe mendoj se kam të drejtë”, tha në fund Jovanoviç.