Jo thjesht varreza, gërmimet arkeologjike në Shkup nxjerrin në pah edhe mure

Nëse para 1 jave flitej vetëm për varreza dhe për pllakën me mbishkrimin “Dardanus” gërmimet e vazhdueshme arkeologjike po nxjerrin në sipërfaqe edhe gjera tjera. E formën e tyre më së mirë e tregojnë pamjet e regjistruara prej lartë, ku vërehen muret e dy objekteve të ndryshme.

Punimet arkeologjike këtu në zonën ku para 1 jave u gjet një pllakë me mbishkrimin “Dardanius” edhe sot vazhdojnë. Nga gërmimet disa ditore që janë bërë, tani disa elemente kanë filluar që të duken më qartë, gjegjësisht muret e një objekti i cili tani për tani nuk dihet se çka mund të jetë dhe për çka mund të ketë shërbyer.

Gjatë kohës që ekipi i TV21 po qëndronte në zonën arkeologjike , erdhi edhe arkeologia Vera Atansovska. Për muret, Atansovska thotë se në pamje të parë ngjasojnë me ndërtim bazilike që mund të jetë ndërtuar në shekullin e 4 ose të 5, por shton se është herët për të saktësuar llojin e objektit.

Gërmimet ende vazhdojnë dhe nëse objektet do të qëndrojnë aty ose jo do të vendoset pas përfundimit të gërmimeve nga ana e një komisioni që është i përbërë prej 6 ekspertëve.

“Nuk mund të flasim që të mos ndërtohet, mundemi ta kushtëzojnë investitorin këtë ta ruaj në korniza të projektit, në korniza të ndërtimi dhe të prezantohet për opinionin e gjerë”- tha Vera Atanasovska, Arkeologe.

Atanasovska shton se gërmimet ka gjasa të përfundojnë pas 1 muaji dhe aty do të mund të thuhet saktë se çka do të bëhet me objektin ose murin. Megjithatë drejtori për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Arian Asllanaj në emisionin “Click plus” ishte më i vendosur sa i përket kësaj teme.

“Dhashtë Zoti që të del diçka më e madhe si ndërtim, si gabarit që të ndalohet aty puna dhe të shpallet zonë e mbrojtur dhe jo punime po as 1 baski nuk do të guxohet të ngulet aty. Këtë e thotë ligji”- pohoi Arian Asllanaj, drejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore

Arkeologia Atanasovska thotë se deri tani kanë gjetur edhe elemente tjera për të cilat thotë se kanë vlerë të rëndësishme arkeologjike.

“Gjithçka që është gjetur në këtë lokalitet, gjithçka është e rëndësishme. Nga gjëja më e vogël që kemi gjetur, një gozhdë hekuri deri të një lëndë qeramike, enë qeramike, gotë nga xhami, lëndë prej bronzi, gjithçka që kemi gjetur është domethënëse”- tha Vera Atanasovska, Arkeologe.

Gërmimet arkeologjike në këtë zonë kanë filluar para 1 viti e më shumë, ndërsa sipas afatit të dhënë duhet të përfundojnë më 31 dhjetor 2023.