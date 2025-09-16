LEXO PA REKLAMA!

James Rubin rrëzon akuzat e Marty-it për trafikim organesh: “Kurrë s`doli diçka prej tyre”

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 15:06
James Rubin rrëzon akuzat e Marty-it për trafikim organesh:

James Rubin po vazhdon dëshminë në rastin Thaçi dhe të tjerët. Pas marrjes në pyetje nga tre ekipet e Mbrojtjes dje, Prokuroria ka marrë në pyetje Rubinin, kurse tani po i bëhen pyetje nga trupi gjykues.

Ish-zyrtari i lartë i SHBA-së, James Rubin, ka folur për diskutimet në administratën amerikane të Bill Clintonit për armatosjen e UÇK-së.

Ai ka thënë se nuk kanë mundur t’iu thoshin luftëtarëve që “nuk ju japim armë, sepse ju nuk jeni të organizuar”.

“Po bënim një gjykim sa i përket argumentit për armatosjen apo jo të UÇK-së. Dhe, ne kemi thënë se kjo nuk është ide e mirë, sipas nesh, sepse nuk ekziston një strukturë e mirëfilltë politike, ose nuk ka kontroll efektiv.

Bëmë gjykimin tonë më të mirë, kemi bërë një vlerësim, duke marrë parasysh strukturën organizative të UÇK-së, duke marrë parasysh aspektin e kontrollit dhe komandës, që ne besonim që UÇK-ja nuk e kishte. Nuk kishte kontroll dhe komandë efektive në UÇK”, theksoi ai.

Rubin ka sqaruar edhe njëherë përshtypjet e tij për Hashim Thaçin në periudhën e Konferencës së Rambujesë. Sipas Rubinit, Thaçi ishte personi kyç me të cilin ai duhej të punonte, në mënyrë që Marrëveshja të pranohej nga UÇK-ja.

Akuzat e Marty-it për trafikim organesh, Rubin: “Kurrë nuk doli diçka prej tyre”

Rubin, ish ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, i cili është thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit në Hagë, është përgjigjur në pyetjet.

Ai u mor në pyetje edhe nga Prokuroria, si dhe nga avokati i ish presidentit, Lluka Misetiq, me ç’rast u përmend edhe raporti i Dick Marty-t.

Në gjykatore u lëshua një video e Rubin e shumë viteve më parë, në një tryezë të rrumbullakët ku flitej për akuzat ndaj UÇK-së dhe përmendje ky raport.

Ishte prokuroria ai që kundërshtoi relevancën e referimit të akuzave të Marty-it, ku akuzohej UÇK-ja për trafikim organesh, por mbrojtja e Thaçit insistoi.

Misetiq tha se Gjykata Speciale është ngritur saktësisht për ato akuza. Pasi e pyeti Rubin se a e dini çka ndodhi në fund të fundit me akuzat e Martyt, ai u përgjigj kështu: “Kurrë s’doli asgjë nga ajo.

