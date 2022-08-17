Ishte në listën e disa skuadrave të mëdha, sulmuesi rinovon me klubin e Serie A
Domenico Berardi ka rinovuar me Sassuolon. Një nga sulmuesit më të kërkuar nga ekipet e mëdha italiane i ka dhënë fund dilemave dhe ka zgjedhur të qëndrojë në Reggio Emilia. Futbollisti ka nënshkruar deri në vitin 2027.
“Sassuolo Calcio njofton rinovimin e Domenico Berardi deri në vitin 2027” – Shkruan klubi.
28 vjeçari ka një jetë me këtë skuadër, sakaq në edicionin e kaluar ndihmoi mjaft ekipin për arritjen e objektivave. Në 33 sfida, italiani shënoi 15 gola./BW
Domenico #Berardi ha rinnovato fino al 2⃣0⃣2⃣7⃣!
Storia infinita di una passione neroverde!!! ????????????????
Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/CYxRlEE5Rb#ForzaSasol
— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 17, 2022