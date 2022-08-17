LEXO PA REKLAMA!

Ishte në listën e disa skuadrave të mëdha, sulmuesi rinovon me klubin e Serie A

Lajmifundit / 17 Gusht 2022, 20:08
Sport

Ishte në listën e disa skuadrave të mëdha, sulmuesi rinovon

Domenico Berardi ka  rinovuar me Sassuolon. Një nga sulmuesit më të kërkuar nga ekipet e mëdha italiane i ka  dhënë fund dilemave dhe ka zgjedhur të qëndrojë në Reggio Emilia. Futbollisti ka nënshkruar deri në vitin 2027.

“Sassuolo Calcio njofton rinovimin e Domenico Berardi deri në vitin 2027” – Shkruan klubi.

28 vjeçari ka një jetë me këtë skuadër, sakaq në edicionin e kaluar ndihmoi mjaft ekipin për arritjen e objektivave. Në 33 sfida, italiani shënoi 15 gola./BW

