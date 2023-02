Ish-ministri i Jashtëm bën parashikimin për Kosovën: Ja kur do të arrihet marrëveshja me Serbinë

Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj tha në një intervistë televizive se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është në fazë kritike.

Teksa komentoi vizitën e diplomatëve të lartë Lajçak dhe Escobar në Kosovë, Hoxhaj theksoi se ka një vendosmëri për një fazë të re të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nga ndërkombëtarët, ndërsa Kurti sipas tij nuk ka qëllime të qarta lidhur me dialogun.

Sipas tij marrëveshja duhet të arrihet brenda 2023 pasi vitin tjetër me zgjedhjet në SHBA dhe BE vëmendja ndaj dialogut Kosovë-Serbi nuk do të jetë e njëjtë.

“Unë jam më se i bindur se nëse Kosova është e vendosur për një marrëveshje për njohje të ndërsjellë kjo është e mundur, por kjo varet edhe nga mënyra si do sillet Serbia.

Ata vazhdimisht kanë refuzuar të nënshkruajnë marrëveshje me Kosovën, por ne kemi nënshkruar marrëveshje me Perëndimin, gjë që duhet ta shfrytëzojmë siç duhet”, tha Hoxhaj.