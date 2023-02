Ish-ministri britanik bën deklaratën e fortë: Si më kërcënoi Vladimir Putin

Ish-kryeministri britanik Boris Johnson, ka deklaruar se presidenti rus Vladimir Putin e kërcënoi atë me një sulm raketor, në prag të pushtimit rus të Ukrainës.

"Ai më kërcënoi në një moment dhe më tha: 'E di, Boris, nuk dua të të lëndoj, por me një raketë do të zgjaste vetëm një minutë. Ose diçka e tillë. E di... qesharake," Johnson tha në një intervistë për BBC."Unë mendoj se nga toni shumë i qetë që ai po merrte, lloji i ajrit të shkëputjes që dukej se kishte, ai thjesht po luante së bashku me përpjekjet e mia për ta detyruar atë të negocionte."

Johnson i tha BBC-së se ai e paralajmëroi Putinin gjatë bisedës telefonike në shkurt 2022 se pushtimi i Ukrainës do të çonte në sanksione perëndimore dhe më shumë trupa të NATO-s në kufijtë e Rusisë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"[Putin] tha: "Boris, ti thua se Ukraina nuk do të bashkohet me NATO-n së shpejti". Ai e tha atë në anglisht: "Së shpejti. Çfarë do të ndodhë së shpejti?" Dhe unë thashë, "Epo, nuk do të bashkohet me NATO-n për një të ardhme të parashikueshme. Ju e dini këtë shumë mirë," tha Johnson për thirrjen.

Shkëmbimi u publikua si një pamje paraprake e një dokumentari të BBC-së "Putin vs West", i cili shqyrton ndërveprimet e presidentit rus me liderët botërorë.

As Putin dhe as Kremlini nuk e kanë komentuar publikisht kërcënimin e supozuar.