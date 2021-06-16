LEXO PA REKLAMA!

Humb kontrollin boksieri, dhunon nënën e tij dhe dy policët që i erdhën në ndihmë

Lajmifundit / 16 Qershor 2021, 14:39
Humb kontrollin boksieri, dhunon nënën e tij dhe dy policët

Një ngjarje tronditse ka ndodhur në Greqi, ku një boksier ka dhunuar nënën e tij dhe më pas dy policë që tentuan që ti vinin në ndihmë asaj. Mediat greke shkruajnë se boksieri amator ishte në gjendje të keqe psikologjike. Sipas tyre, dhuna kundër nënës ishte e pabesueshme, duke e trajtuar si kundërshtari në ring.

U tha se fqinjët e familjes denoncuan rasti dhe ka qenë pikërisht këtu ndërhyrja e policisë, por edhe këta të fundit e pësuan keq. Por nuk zgjati shumë edhe ai përfundoi në burg.

