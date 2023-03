Hovenier: ShBA nuk mbështet diçka që veç edhe një grimcë mund t’i ngjajë Republikës Srpska

Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se ShBA nuk do ta mbështesë një Asociacion që mund t’i ngjajë Republikës Srpska.

“Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin dhe nuk do të mbështesin diçka që edhe veç një grimcë mund t’i përngjajë Republikës Serbe”.

Në një intervistë për Debat Plus, Hovenier ka deklaruar se ShBA nuk i ka kërkuar asnjëherë Kosovës që të themelojë diçka që është në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015.

“Por, dua të jem shumë i qartë dhe e kam thënë këtë shumë herë tashmë, dhe me siguri do ta them prapë: Shtetet e Bashkuara nuk po i kërkojnë Kosovës që të bëjë diçka që shkel Kushtetutën e saj; Shtetet e Bashkuara nuk po i kërkojnë Kosovës që të bëjë diçka që nuk është në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015; Shtetet e Bashkuara nuk mbështet dhe nuk do të mbështetë diçka që edhe veç një grimcë mund t’i përngjajë Republikës Serbe”, ka deklaruar ai.

Hovenier u shpreh se ShBA është duke kërkuar një lloj Asociacioni, i cili bën vetëm renditjen në mënyrë më të mirë të funksioneve qeverisëse komunale, që tashmë, sipas tij, rregullohen edhe përmes ligjeve të Kushtetutës.

“Po kërkojmë një Asociacion të komunave me shumicë serbe që i bashkërendit më mirë funksionet që këto qeverisje komunale tashmë i kanë sipas Kushtetutës së Kosovës, në fushat si kujdesi shëndetësor, arsimi, rregullimi urban, planifikimi, që ua mundëson atyre që në mënyrë më efikase t’i përdorin, t’i përmbushin ato përgjegjësi, në një mënyrë që është domethënëse për komunitetin etnik serb”, ka thënë ai.

“Siç e kam thënë, pritjet tona janë që të ketë përparim dhe do ta citoj sërish deklaratën e Departamentit të Shtetit “duhet të ketë përparim në krijimin e tij në këtë proces”. Në afat të gjatë, presim që të ketë një Asociacion të Komunave me shumicë serbe.

Gjithashtu, siç e thashë, presim që ajo të jetë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese, që të mos jetë shtresë e tretë të pushtetit, assesi të mos jetë përsëritje e Republikës Serbe, por të jetë diçka që ua mundëson këtyre komunave të bashkërenditin çështjet e tyre se si i përmbushin funksionet e tyre komunale dhe që të bëjnë atë në mënyrë më efikase”, ka vijuar ai.