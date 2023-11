Hoti, i bindur: Qeveria e ardhshme do të udhëhiqet nga LDK-ja

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, është shprehur i bindur se qeveria e ardhshme në Kosovë do të udhëhiqet nga LDK’ja.

Ai ka thënë se partia e tij do të arrijë ta marrë besimin e qytetarëve përmes mënyrës se si bën politikë, përcjell Gazeta Online Reporteri.net.

“Gati me siguri të plotë flasim që Qeveria e ardhshme do jetë e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mënyra se si bëjmë politikë ne, shpesh marrim kosto mbi vete për hir të proceseve, për rëndësinë që kanë ato procese dhe shtetndërtimin e Kosovës. Me kalimin e kohës kjo gjë po reflektohet në besimin e qytetarëve ndaj LDK-së”, tha Hoti në TV1.

Tutje, Hoti ka hedhur edhe akuza ndaj rrugëtimit politik të kryeministrit aktual, Albin Kurti.

Sipas tij, Kurti është “oportunist klasik”, i cili qeverisë pa parime.

“Në gjithë karrierën e tij politike ky është i njohur që kurrë asnjë parim nuk e ka pasë, është oportunist klasik i shfrytëzimit të situatave për përfitime puro politike të tij.

Personalisht nuk ka parime në dialog, është me rëndësi për ne t’i kemi parimet e qarta kur u shpall pavarësia, kur kemi hy në proces të dialogut, kur është dhënë opinioni i GJND-së, rezoluta e OKB që na u ka kërkuar të fillojmë dialogun me ndërmjetësimin e BE-së ka qenë i një natyre tjetër”, deklaroi Hoti.

Deputeti opozitar po ashtu shton se, në dialog me Serbinë, tashmë është dashur që të arrihet normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve.

“Është dashur të normalizohen marrëdhëniet mes dy vendeve që nuk e njohin njëra-tjetrën dhe duhet pranuar faktin se janë pranuar marrëveshjet që kanë përmirësuar jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës”, tha Hoti.

Derisa foli edhe për Asociacionin, deputeti Avdullah Hoti ka bërë thirrje që kjo marrëveshje të sillet në Kuvend e të anulohet, sidomos pasi Lëvizja Vetëvendosje e kishte kundërshtuar sa ishte në opozitë.

“Nuk janë të zot me thënë jo nuk e zbatojmë këtë marrëveshje, edhe me sjellë në Kuvend në bazë të Ligjit për Marrëveshje Ndërkombëtare anulimin e kësaj marrëveshje.

Këta e kanë luftuar këtë marrëveshje, e kanë kundërshtu me të gjitha format. Normalisht me dëshirë nuk do e kishim bërë këtë marrëveshje, por edhe pavarësinë kur e kemi shpallë e kemi shpallë në bazë të Planit të Ahtisarit me disa garancione që kemi dhënë ne si popullësi shumicë ndaj pakicës, ndaj komuniteteve jo-shumicë”, tha ai.