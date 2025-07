Greqi, zbulohet përplasja me armë zjarri! Në pranga 12 shqiptarë e grekë

Drejtoria për Luftimin e Krimit të Organizuar në Policinë Greke, hetoi një konflikt të armatosur që ndodhi në shtator 2024 jashtë një klubi nate në Pire, midis dy grupeve kriminale.

Për këtë rast, njësitë policore të Departamentit të Ndjekjes së Krimeve kundër Jetës dhe Pronës në zona të ndryshme të Athinës, arrestuan 12 individë, shqiptarë e grekë, anëtarë të organizatave, përfshirë një punonjës policie, ndërsa përmes një hetimi të plotë dhe veprimeve të tjera policore, u identifikua pjesëmarrja dhe roli i tyre në ngjarje.

Konkretisht, lidhur me historikun e çështjes, në orët e para të mëngjesit të datës 29.09.2024, jashtë një klubi nate në zonën e Pireut, dy grupe kriminale, të përbëra nga të paktën 6 persona secila, fillimisht u përleshën me njëra-tjetrën me grushte dhe shqelma. Më pas, anëtarët e dy grupeve kriminale shkëmbyen të shtëna me armë zjarri.

Nga kontrollet fizike dhe kontrollet e kryera në banesa, u gjetën dhe u sekuestruan, ndër të tjera 1 pistoletë me një karikator me 10 fishekë, 1 revolver me 6 fishekë, 1 pistoletë me goditje me 1 fishek, 1 armë gjahu, një mori fishekësh të kalibrave të ndryshëm, 2 karikatorë dhe këllëf pistolete, 14 thika të llojeve të ndryshme, veshjet e përdorura në konfliktin e armatosur, tableta anabolike, 1 palë doreza, 3 makina dhe 1 motorr, marijuanë me peshë 2.4 gram si dhe 175.470 euro.

Personat e arrestuar, me dosjen e ngritur kundër tyre, sipas rastit, akuzohen për krijim të një organizate kriminale, tentativë vrasjeje me dashje, dëmtim të rrezikshëm trupor, shkelje të detyrës dhe shkelje të ligjeve për drogën dhe armët.

Vërehet se shumica e të akuzuarve kanë një të kaluar kriminale për vepra të ngjashme dhe të tjera penale, ndërsa hetimi vazhdon të përcaktojë fushëveprimin e plotë të aktivitetit të tyre kriminal.