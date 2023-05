Gjenden mbetje të trupit të shqiptarit të zhdukur gjatë luftës në Kosovë

Ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore bashkë me ato të EULEX-it dhe Policisë së Kosovës të hënën e 22 majit kanë gjetur mbetje e trupit në varrezat e Muhaxherëve në lagjen “Mati 1” në Prishtinë.

Sipas ekspertëve dyshohet se i përkasin një personi të nacionalitetit shqiptar të vrarë e më pas të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Mbetjet u gjetën gjatë gërmimeve që po kryheshin për të katërtën herë në të njëjtën lokacion, ku dyshohet se ishin mbetjet e dy personave të zhdukur.

I gjithë procesi është ndjekur nga afër edhe nga ambasadori i Britanisë në Kosovë, Nicholas Abbott.

Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Andin Hoti, deklaroi për KosovaPress se duhet të priten procedurat e tjera deri në marrjen e raportit të ADN-së për të konfirmuar identitetin e mbetjeve mortore.

“Aktualisht ekipet tona të IML-së, të policisë dhe ekipet e komisionit e kanë has me një varr dhe në atë varr është gjetur një trup që sipas ekspertëve dyshohet të jetë person i zhdukur i luftës së fundit në Kosovë. Natyrisht këtë nuk mund ta vërtetojmë deri në procedurat e tjera të ekspertëve, deri në marrjen e raportit të ADN-së. Megjithatë, për mua në këtë rast, jo vetëm si kryetar i komisionit por edhe si familjar, sa herë një pajisje e tillë gërmon nën tokë e kemi një ndjesi të rëndë ndër vete, mirëpo tash kur e gjetëm ishte një ndjesi edhe më e rëndë por edhe lehtësimi që megjithatë shpresojmë se do të arrijmë te rezultati i personave të zhdukur. Shpresojmë se familjes, personi që i përket, t’ia lehtësojmë sado pak dhimbjen”, deklaroi Hoti.