Gazetari i përgjigjet ashpër emigrantes shqiptare: Boll keni larë WC, pushoni tani

Një emigrante shqiptare e cila prej vitesh jeton në Zvicër i është drejtuar ditën e sotme me një mesazh gazetarit Valon Syla në emisionin “Gjesi Summer” në Maqedoni dhe ka marrë një përgjigje të papritur prej tij.

“Atij Valon Sylës një përshëndetje të madhe, të marroftë Allahu, me kanë si ti në shole të WC bi edhe ia lëshoj ujin, për gërrnaçat që po thotë”, ka thënë ajo.

Ai është përgjigjur ashpër duke i kujtuar punën që bën jashtë vendit.

“Oj ti grue, rri more kënaqu se ke ardhur me pushime. Boll keni la sholje e nevojtore të WC’së atje… pushoni kënaqnuni, edhe mësoni not se keni me shku në det, po ju nxen naj taksirat…”, ka shkruar Syla në mbishkrimin e videos.