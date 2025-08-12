Gara me qen që shkaktoi një viktimë! Zbardhet ngjarja e rëndë në Prizren
Prokuroria Themelore e Prizrenit ka zbardhur ngjarjen e rëndë që ndodhi më 10 gusht në lagjen “Tusuz” në rrugën “Lapidari”, ku një 35-vjeçar është arrestuar për vrasjen e një personi tjetër pas një mosmarrëveshjeje për një luftë mes qenve.
Sipas njoftimit të prokurorisë, rreth orës 20:30, i dyshuari E.B., pas një grindjeje paraprake, në mënyrë dinake dhe duke shfrytëzuar besimin e viktimës H.Sh., nxiti qentë e tyre në një përleshje.
Pas një fjalosjeje të shkurtër, E.B. nxori papritur një thikë-patente dhe e goditi viktimën, e cila u dërgua në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, ku ndërroi jetë si pasojë e plagëve të marra.
E.B. dyshohet për veprat penale “Vrasje e rëndë” dhe “Mbajtje të paautorizuar të armëve”. Hetimet për ngjarjen janë duke vijuar dhe autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj.