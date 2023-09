Futet në testin e patentës në emër të dikujt tjetër, e pëson keq 22-vjeçari shqiptar

Policia e Prishtinës ka arrestuar ditën e sotme një person të dyshuar për mashtrim, por ajo që e bën të veçantë rastin është lloji i mashtrimit.

Rasti ka ndodhur në Stacionin e Autobusëve në Prishtinë, saktësisht në sallën ku kryhen testimet për patentë shofer.

Personi i dyshuar: E.H. mashkull, 20 vjeç, dyshohet se ka mashtruar duke u paraqitë në sallë për test, në emër të dikujt tjetër.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Lidhur me këtë rast policia ka intervistuar personin e dyshuar dhe ndaj tij do të merren veprimet e mëtejme në koordinim me prokurorin e shtetit.