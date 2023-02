FSK dërgon edhe një ekip tjetër drejt Turqisë

Sot është nisur drejt Turqisë, edhe një ekip tjetër i Forcës së Sigurisë së Kosovës, për të mbështetur operacionet e kërkim-shpëtimit, nga tërmeti që preku të hënën Turqinë, dhe ku la mijëra të vdekur.

FSK përmes një njoftimi për media tha se ekipi që u nis për në Turqi është i përbërë nga oficerë e nënoficerë, të cilët kanë marrë me vete edhe pajisje specialiste të punës që të ndihmojnë në zhvillimin sa më efikas të operacioneve.

“Është nisur sot edhe një ekip e Forcës së Sigurisë së Kosovë, për të mbështetur operacionet e Kërkim-Shpëtimit të kontingjentit të FSK-së, në Zonën e Operacionit në Republikën e Turqisë. Ekipi i përbërë nga oficer e nënoficer do t’i bashkohet kontingjentit për të mbështetur operacionet me personel dhe pajisje specialistike të punës që do të ndihmojnë në zhvillimin sa më efikas të operacioneve”, thuhet në njoftim.