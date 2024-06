Fillon vala e nxehtësisë tropikale, ja vendet që preken, mes tyre Shqipëria

Temperaturat po rriten vazhdimisht dhe sot pritet të prekin shifrën 30 gradë Celsius në territorin e Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe më gjerë, ndërkohë që rrebeshet e shiut mbesin krejtësisht të izoluara.

Ditëve të ardhshme do të ketë rritje të mëtejeshme të temperaturave dhe për këtë arsye mund të themi se kemi të bëjmë me një valë të nxehtësisë tropikale.

Masat ajrore me origjinë nga Afrika veriore do të “pushtojnë” viset tona me temperatura mbi 30 gradë Ceslius.

Kur temperatura arrin në 30 gradë Celsius dhe kjo zgjasë të paktën tri ditë atëherë në meteorologji kemi të bëjmë me një valë nxehtësie tropikale. Nëse temperatura gjatë natës nuk ulet nën 20 gradë Celsius, kjo quhet natë tropikale.

Në Kosovë vështirë që mund të kemi netë tropikale ngase temperaturat minimale parashihen nën 20 gradë Celsius. Netët tropikale janë shumë më të shpeshta në Shqipëri.

Sidoqoftë, edhe pse kemi një valë nxehtësie atmosfera nuk do të jetë plotësisht stabile, ngase në disa rajone priten zhvillime të rrebesheve lokale të shiut me vetëtima, bubullimë dhe breshër.

Këto zhvillime do të jenë të izoluara dhe kryesisht në viset kodrinore-malore, por mund të ndodhin edhe në disa zona urbane./MeteoBallkan