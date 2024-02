Çfarë po fsheh i ati i Naimit? Gazetari: Është zhdukur një femër që jetonte në shtëpinë e tyre…

Gazetari Milahim Zeka i ftuar në “Breaking” ka dhënë disa deklarata mjaft interesante në lidhje me vrasjen e Liridonës, ku bashkëshorti i saj Naim Murseli ka qenë porositësi i këtij krimi.

Sipas Zekës, motivin e vërtetë të kësaj vrasje e di dhe policia e Kosovës, por e di dhe motra e Liridonës, e cila vazhdon të heshtë dhe të mos deklarojë asnjë gjë. Madje ai përmend zhdukjen e një gruaje e cila ka qëndruar në shtëpinë e Naimit dhe të të atit të tij në Suedi. Fati i saj nuk dihet dhe për këtë gjë sipas Zekës duhet të hetojë policia suedeze dhe ajo kosovare.

Si i keni parë dëshmitë e publikuara nga Naim Murseli dhe bashkëpunëtorët e tij dhe pse Namim Murseli e ka ndryshuar dëshminë e tij.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Milaim Zeka: Se jam i bindur që ai atë gjë e ka bërë me këshillën e avokatëve. Ju e e dini që pjesa dërmuese e avokatëve në Shqipëri dhe në Kosvë, nuk janë avokatë por janë sekserë të drejtësisë dhe me këshillat e avokatëve e ka ndryshuar deklaratën, por vrasësi është çelësi i kësaj ngjarje. Un jam i bindur që prokuroria dhe hetuesit e policisë së Kosvës e dië dhe motivin dhe janë duke pritur dhe rezultatet e hetimeve edhe nga Suedia. Vrasësi deklaron që kur unë e kam ekzekutuar Liridonën, kur Naimi ka qenë brenda në makinë. Naimi ka thënë që “kam marrë fëmijët dhe kam dalë nga makina”. Ai është çelësi kryesor. Naimi mohon organizimin e vrasjes. Do dalin shumë gjëra. Unë kam folur për borxhet pafund që ka pasur, paratë me fajde. Nga ai yrysh të babait të Naimit, duke ardhur rrugës nga Suedia dhe duke dhënë deklarata për gazetarët. Që të vritet nusja e djalit, që t’i të jesh një një gjendje totalisht të shokuar dhe të gjesh gjithë atë kohë me intervista kontraverse, për mua që aty ka filluar dyshimi.

Po thoni që është i përfshirë dhe e di motivin e vërtetë?

Milaim Zeka: Absolutisht po. Ai i ka dërguar mesazhe Naimit, mesazhe të Liridonës, se gjoja tani ata po mundohen të paraqitin para opinionit se Liridona e ka tradhtuar Naimin. Pse bëhet një gjë e tillë? Sepse ushtria jonë e burrave të thonë nëpër rrjetet sociale mirë ia ka bërë, ja e paska tradhtuar. Këta duan ta fitojnë gjyqin moral përpara qytetarëve.

Sipas jush cili është motivi i vërtetë i vrasjes aq sa e njihni Naimin, familjarët e tij dhe keni takuar dhe të ndjerën Lirodona Ademaj?

Milaim Zeka: Unë e kam përmendur që në fillim që ekziston një femër e zhdukur. Pastaj kanë ardhur argumente të tjera. Kur flas për gjëra që janë të tipit vrasje etj nuk jam njeri që kam vrapuar pas historive që bëjnë klikime. Është zhdukur një femër e cila ka qëndruar disa ditë në shtëpinë e Naimit dhe të babait të Naimit në Suedi dhe kaq mjafton për policinë e Suedisë dhe Kosovës që ta hetojnë. E di se kam informacione që familjarët shumë të afërt të gruas së Naimit, e dinë këtë histori dhe përsëri po them, përtej asaj mbulesës që po vazhdon të mbajë motra e Liridonës, ndër njerëzit që di më shumë për hallet dhe sekretet e Liridonës. Këta duhet të flasin në polici. Edhe një herë po e them motivin e di policia e Kosovës.