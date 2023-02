Çfarë paralajmëron Vuçiç: Na presin vendime dhe kohëra të vështira

Presidenti serb, Aleksandar Vuçië, ka thënë se sot ka ardhur në Kuvend për t’u treguar qytetarëve se çfarë i pret serbët si komb dhe me çfarë po përballet Serbia.

Në fillim të seancës së posaçme të Kuvendit Popullor kushtuar Kosovës, Vuçië tha se qëllimi i takimit të sotëm nuk është bartja e përgjegjësisë te parlamenti apo te populli në tërësi.

“Unë kurrë nuk i jam shmangur përgjegjësisë si president. Kam marrë vendimet më të vështira. Përveç një rasti, më duket se ato ishin në interesin më të mirë të popullit serb dhe qytetarëve të Serbisë. Qëllimi i sotëm është që të dalim para jush dhe qytetarëve të Serbisë si përfaqësues i të gjithë qytetarëve tanë dhe të ndajmë me ndershmëri, hapur dhe në mënyrën më të ndershme atë që na pret ne si komb, atë që po përballemi”, theksoi ai.

Vuçiq tha se sot nuk është këtu për të luftuar në asnjë fushatë zgjedhore, por për të luftuar, si në 11 vitet e kaluara, për Serbinë me forcë dhe zemër të barabartë, nëse jo më shumë, sidomos kur e sheh se si dhe në çfarë mënyre më kanë pritur në kuvend.

“Sot vij nga ndjenja e detyrës t’u them qytetarëve se çfarë po ndodh që ata të vlerësojnë vetë pasojat e veprimeve tona dhe për çfarë po luftojmë. Do të flas dhe do të vë në dukje të gjitha pikat më të këqija të të ashtuquajturës nismë franko-gjermane. Nuk do të flas për më të bukurën, por më të keqen dhe më të vështirën për Serbinë”, nënvizoi ai.

Vuçiq tha se dëshiron të jetë i përgjegjshëm dhe i respektueshëm ndaj qytetarëve, në mënyrë që ata ta dinë se qeveria, presidenti dhe Kuvendi nuk kanë asgjë për t’u fshehur.

“Do të ketë kohë për konkluzione dhe vendime, por është e rëndësishme që njerëzit ta dinë se me çfarë po përballemi”, ka theksuar ai.