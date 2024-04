Çfarë ndodhi? Befason Vuçiç: Besoj në arritjen e një marrëveshje kompromisi me Kosovën

Pas vizitës në Kosovë dhe takimet me krerët e institucioneve kosovare, Përfaqësuesi special i BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, dhe Zëvendës Ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit, Mattheë Palmer, sot po qëndrojnë në Beograd, ku janë takuar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

Presidenti serb e ka vlerësuar takimin si të mirë, duke thënë se së shpejti do të vazhdohet dialogu me Kosovën e se beson në mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje kompromisi.

“Bisedë e mirë me përfaqësuesin special të BE-së për dialogun Beograd – Prishtinë dhe çështjet tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak dhe me përfaqësuesin special të Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Mattheë Palmer. Së shpejti vazhdimi i dialogut me Prishtinën dhe besoj në një mundësi për arritje të një zgjidhjeje kompromisi”, ka shkruar Vuçiç në Instagram.

Palmer ka theksuar se Shtetet e Bashkuara mbështesin dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe rolin e të dërguarit special Mirosllav Lajçak në këtë proces, si dhe ka vlerësuar “fokusin e Beogradit dhe presidentit Aleksandar Vuçiq në bisedimet me Prishtinën”.