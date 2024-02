Ekzekutoi 7 anëtarët e familjes, dënohet me vdekje 34-vjeçarja

Indian Shabnam së shpejti mund të jetë gruaja e parë e ekzekutuar në atë vend që nga viti 1955, raporton CNN. Shabnab akuzohet për vrasjen e shtatë anëtarëve të familjes në 15 Prill 2008 - një baba, dy vëllezër, një nënë, një nuse, një kushëri (14) dhe një nip, i cili ishte një foshnjë dhjetë muajsh.

Ky rast ishte lajm i madh në Indi - jo vetëm sepse Shabnam vrau shtatë anëtarë të familjes së saj, por edhe sepse ajo ishte tetë javë shtatzënë në atë kohë, raporton Tanjug.

Shabnam dhe i dashuri i saj Salem u shpallën fajtorë për vrasje të shumta dhe u dënuan me vdekje me varje. Nëse ekzekutohet, Shabnam, do të jetë gruaja e parë që ekzekutohet që nga viti 1955.

Ndërsa prisnin ekzekutimin e dënimit, avokatët e Shabnam po përpiqen të ndalojnë ekzekutimin dhe të pretendojnë se edhe ajo është viktimë. Avokati Shreya Rastogi thotë se klienti, i cili kurrë nuk e pranoi krimin, është viktimë e një shoqërie patriarkale që vendos statusin shoqëror - kastin - në radhë të parë.

Përveç njerëzve të vrarë atë natë fatale, partnerët patën edhe një viktimë tjetër - djalin e tyre, të cilin Shabnam e lindi në burg. Djali i saj, 12 vjeç, tani po i lutet Presidentit Indian Rama Nat Kovinda që të tregojë mëshirë për nënën e tij.

Shabnam dhe Salem ishin të rinj të dashuruar që jetonin në të njëjtin fshat në shtetin e Uttar Pradesh, por familjet e tyre nuk e miratuan marrëdhënien.

Shabnam ishte 22 vjeç në kohën e vrasjeve dhe ishte një mësuese, dhe Salem ishte i papunë.