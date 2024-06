Eksperti i sigurisë në Kosovë ngre alarmin: Me ata që i ikin mobilizimit të Putinit, po infiltrohen edhe...

Eksperti i sigurisë në Kosovë ngre alarmin: Me ata që i ikin mobilizimit të Putinit, po infiltrohen agjentët e FSB

Eksperti i sigurisë në Kosovë, Agim Musliu, ka hedhur dyshime se bashkë me ata që duan t’i ikin mobilizimit të dhunshëm ushtarak, nga Rusia për në vende tjera po largohen edhe agjentë të shërbimeve sekrete.

Musliu thotë se diçka e ngjashme ka ndodhur edhe me agjentët e Asadit gjatë luftës civile në Siri, kur vërshuan në vendet e BE-së bashkë me refugjatët e luftës.

“Oligarkët në gjysme heshtje pranuan të japin para ose do t’iu pritej koka. Një pjesë e popullit organizoi protesta që u shtypën me shumë dhunë, kurse pasoi burgosja.

Në fakt Putin nuk e qan kokën as për 1.000.000 njerëz t’i dërgojë në front me Ukrainë, ku organizoi ‘referendum’, në të cilin as vet rusët nuk besojnë e Perëndimi e hodhi poshtë si të tillë e as rezultatin s’e njohu”, ka shkruar ai.

Më tej ai shkruan se burrat dhe djemtë që po ikin nga Rusia, paguajnë para të majme për biletë avioni, strehim, ndërsa e ka parashtruar pyetjen se ku shkojnë këta.

“E dimë që FSB e GRU kanë baza dhe rrjete të spiunëve dhe ish-oficerëve në tërë globin?!

E kam poentën tek momenti kur me ndihmën e Asad i manipuloi Bashkimin Evropian e më gjerë duke i dëbuar qindra-mijëra njerëz, e në mes tyre dhe agjentët e Asad e FSB me emocion njerëzor të ‘refugjatëve’, të cilët ikin nga terrorri etj.

A mos është edhe ky marifeti i njëjtë. Nëse është, duhet sa më shpejt të verifikohet nga të gjithë dhe të ndermirën masa për parandalim”, ka thënë eksperti i sigurisë në postimin e tij në rrjetin social Facebook.

Sipas tij, presidenti rus po kërcënon vazhdimisht me luftë nukleare për të frikësuar NATO-n dhe ShBA-në me aleatë, në mënyrë që ta arrijë cakun e vet.

Duke kujtuar marrëveshjen e ditëve të fundit të Rusisë me Serbinë, Musliu kritika ka hedhur ndaj Perëndimit, duke thënë se duhet të reagojë më shpejt me kundërpërgjigje.

“Perëndimi ende nuk ka reagimin e duhur në kundërmasa, kurse momentin e reagimit e ka paksa të vonuar… Na mbetet te shohim sa është vetëdijesuar Perëndimi ndaj luftës hibride ruse”, përfundon ai.

Edhe Shqipëria është shprehur e gatshme për të pranuar qytetarë nga Rusia që i ikin mobilizimit të detyrueshëm ushtarak. /abcnews