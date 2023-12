“E urrente bixhozin”/ Babai i Naimit flet për borxhet e djalit: Njeri më punëtor se ai, nuk di

Shaban Murseli, babai i Naim Murselit, të dyshuarit për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridona Ademajt, në një intervistë për “Jetë Shqiptare” ka rikonfirmuar takimin me djalin e tij në burg.

Gjithashtu ai ka hedhur poshtë pretendimet dhe aludimet në media mbi jetën e shfrenuar në media, duke thënë se i biri ishte një person i rregullt që nuk luante as bixhoz, e as konsumonte alkool.

Shaban Murseli mohoi gjithashtu se i biri kishte borxhe të shumta, duke thënë se të ardhurat e tij ishin të mjaftueshme, sa jetonte në një banesë moderne në Suedi.

Ai se nuk ka pasur dijeni dijeni për probleme në çift mes Liridonës dhe Naimit.

“Naimi ka punuar, njeri më punëtor se Naimi nuk di. Naimi ka punuar që 14-vjeç. Nuk ka borxhe. Kurrë në jetë nuk e kam ditur për asnjë problem. As Liridona, as Naimi s’ma kanë thënë diçka të tillë. Biseda e fundit ka qenë më 28 nëntor. Kam bërë shaka me të, kam dërguar një fotografi të Albin Kurtit duke uruar 28 nëntorin. Ka qeshur. Kemi patur marrëdhënie shumë të mira.

Shaban Murseli tha se ndërmjetësi mes Naim Murselit dhe vrasësit të Liridonës është nipi i tij, djali i motrës, Kushtrim Kokalla.

“Unë me Kushtrimin e kam djalë motre. Nuk e di që ka patur njohje. Ato i zbardh prokuroria. Kushtrimi është nipi.

Unë kam udhëtuar mbi 35 orë, i tronditur, i lodhur. Të vetmin informacion e mësova nga mediat. Dhashë dhe një deklaratë nga varrezat. Njerëzit këtu ishin më të informuar. Unë s’kam patur asnjë informacion. Është arrestuar Naimi në oborr dhe unë s’dija gjë. Kur kanë bastisur dhomën e Naimit më kanë informuar”, tha ai.

Gjithashtu ai shtoi në lidhje me karakterin e Naimit: “Sa i përket jetës së Naimit, kurrë jeta e tij nuk e ka ditur se ç’është bixhozi. E ka urryer edhe kjo që flitet për gjininë e njëjtë. As kafe nuk pi, as alkoolin. Sa i përket fotografive, nuk është e vërtetë, se i dëgjoj ato deklarata. Për Naimin kanë pasur respekt të gjithë derisa ndodhi ky rast. Ne ishim në hotel kur e ka thërritur babai i Rita Orës.Ka qenë djalë i sjellshëm, e kanë njohur edhe Dua Lipa dhe Rita Ora. Pas tragjedisë, njerëzit i kthyen shpinën.

Sa i përket marrëdhënies me familjen e Liridonës Shaban Murseli ka treguar se janë në një marrëdhënie miqësore prej prej 50 vitesh.

“Nuk jena njohur mes Liridonës e Naimit, por kemi lidhje familjare. Familja e Liridonës edhe të më bëj rrafsh, është e mrekullueshme”, ka thënë Shaban Murseli.