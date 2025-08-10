E RËNDË/ “Mos të lutem!” Vajzat e mitura lidhin bashkëmoshataren dhe e dhunojnë
Një 14-vjeçare në Gjilan të Kosovës është dhunuar në mënyrë barbare nga disa bashkëmoshatare dhe pamjet janë publikuar kudo në rrjetet sociale.
Në pamjet e publikuara vajzat e mitura nga 11-14 vjeçe shihen duke keqtrajtuar, kërcënuar dhe xhiruar bashkëmoshataren e tyre në një ambient të mbyllur në Gjilan.
Aty dëgjohet viktima duke thënë “mos ma leni trupin këtu nëse më bjen të fikët”. Ndërsa të dyshuarat dëgjohen duke i thënë “jo bre, nuk ta lëmë trupin këtu, ta hupim…ta djegim trupin. A e di që unë e di qysh hupet një trup, veç ta çelim një gropë”.
Referuar autoriteteve policore në Kosovë, njëra nga të dyshuarat është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje për 24 orë, ndërkohë vajzat e tjera janë nën 14-vjeçe. Rasti i cili është inicuar si lëndim i lehtë trupor është duke u trajtuar nga Prokuroria në koordinim me Qendrën për Punë Sociale.