E rëndë/ Vjehrra rreh nusen e djalit, dyshimet e para

Një vjehërr në Kosovë ka dhunuar nusen e djalit.

Ka qenë kjo e fundi që ka denoncuar vjehrrën në polici për dhunë fizike ndaj saj.

Sipas gruas vjehrra e ka sulmuar atë fizikisht, pas një mosmarrëveshjeje që dyshja kishte pasur më parë.

Si rrjedhojë vjehrra u arrestua nga policia e Kosovës. Pas marrjes në pyetje në policia vjehrra është lënë e lirë me urdhër të prokurorit.

NJOFTIMI I POLICISE

DHUNË NË FAMILJE/Viti, 15.08.2022-15:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se pas një mosmarrëveshje në familje është sulmuar fizikisht nga vjehrra e saj e dyshuara femër kosovare.

Ankuesja posedon raport mjekësor për lëndime trupore. Në lidhje me rastin janë intervistuar edhe tri dëshmitare, ndërsa është arrestuar e dyshuara në lidhje me rastin dhe pas intervistimit me urdhër të prokurorit kujdestar e dyshuara është liruar.