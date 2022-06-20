E rëndë/ Shkrumbohet banesa, mbetet brenda saj 11-vjeçarja, nxirret e pajetë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të së hënës. Një vajzë 11-vjeçare ka vdekur si pasojë e një zjarrit në një banesë në rrugën “Yll Morina”, në Gjakovë.
Për Express, lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj.
Ai njoftoi se rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes” dhe “Zjarrvënie”, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
Njoftimi:
“Me datë 20.06.2022 rreth orës 01:37, Stacioni Policor-Gjakovë ka pranuar informatë për një zjarr që kishte përfshire një banesë në rrugën “Yll Morina” në Gjakovë.
Patrulla policore ka konfirmuar zjarrin ku ishte duke u djegur një banesë në një bllok banesor. Zjarrfikësit kanë dalë në vend e ngjarjes dhe është bërë evakuimi i banorëve.
Në banesën në fjalë pas shuarjes së zjarrit është gjendur trupi i viktimës femër/kosovare lindur në vitin 2011 për të cilën ekipi mjekësore ka konstatuar vdekjen e saj.
Njësitet relevante të policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes si dhe është njoftuar Prokurori i Shtetit me rekomandimin e të cilët është iniciuar rast “Hetim i Vdekjes” dhe “Zjarrvenje”.
Trupi i pa jetë dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.”/Express/