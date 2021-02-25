E rëndë në Kosovë, COVID-19 i merr jetën 30-vjeçarit
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kosovë, ku një i ri ka humbur jetën si pasojë e COVID.
Në mesin e viktimave është edhe një 30-vjeçar nga Obiliqi.
“Brenda 24 orëve janë raportuar 5 raste të vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat: Deçan 1 rast (62 vjeç), Obiliq 1 rast (30 vjeç), Podujevë 1 rast (76 vjeç), Prishtinë 1 rast (82 vjeç) dhe Prizren 1 rast (77 vjeç)”, thuhet në njoftimin e IKSHP-së.