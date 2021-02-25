LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë në Kosovë, COVID-19 i merr jetën 30-vjeçarit

Lajmifundit / 25 Shkurt 2021, 17:09
Kosovë&Rajon

E rëndë në Kosovë, COVID-19 i merr jetën

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kosovë, ku një i ri ka humbur jetën si pasojë e COVID.

Në mesin e viktimave është edhe një 30-vjeçar nga Obiliqi.

“Brenda 24 orëve janë raportuar 5 raste të vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat: Deçan 1 rast (62 vjeç), Obiliq 1 rast (30 vjeç), Podujevë 1 rast (76 vjeç), Prishtinë 1 rast (82 vjeç) dhe Prizren 1 rast (77 vjeç)”, thuhet në njoftimin e IKSHP-së.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion