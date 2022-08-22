E rëndë, hyri për të bërë dush, 7-vjeçarin e zë korenti dhe humb jetën
Shtatëvjeçari Avdi Morina nga Gjakova mbeti i vdekur mbrëmjen e së dielës. Kontakti i telave të energjisë elektrike me ujin në banjën e shtëpisë i morën jetën vogëlushit.
Ai hyri në banjë për të bërë dush pasi kishte përfunduar lojën në rrugën “Xheladin Nushi” të Gjakovës.
Me të dëgjuar zhurmën, reagoi nëna e Avdiut. Në përpjekje për të shpëtuar të birin, ajo pësoi lëndime nga energjia elektrike, por është jashtë rrezikut për jetë.
Policia e prokuroria dolën në vendngjarje për të hetuar vdekjen.
Ndërsa, nga KEDS-i i thanë Klan Kosovës se kanë dërguar një ekip ekspertësh në vendngjarje, dhe se shumë shpejt do të dalin me një raport për rastin. /Express/